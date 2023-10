Hur lördagens solförmörkelse kommer att påverka väderförhållandena

By

Lördagens ringformade solförmörkelse, även känd som "ring of fire"-förmörkelsen, är inte bara en hisnande himmelsk händelse utan har också en inverkan på väderförhållandena på jordens yta. Under en solförmörkelse, när månen rör sig mellan jorden och solen, kastar den en skugga på planeten, vilket resulterar i förändringar i temperatur, vindhastighet och luftfuktighet.

Omfattningen av väderförändringarna beror på mängden solljus som blockeras under förmörkelsen. Precis som hur skuggade områden är svalare än de i direkt solljus på en varm dag, ju mer solljus blockeras, desto mer dramatiska väderförändringar. Medan en total förmörkelse helt blockerar solen, tillåter en ringformig förmörkelse, som lördagens, att något mer solstrålning når jordens yta.

Men även en tillfällig minskning av solinstrålningen kan påverka temperaturer och andra väderförhållanden. Det specifika temperaturfallet under en förmörkelse kan variera kraftigt, beroende på faktorer som tid på året och molntäcke. Till exempel kommer en ringformig förmörkelse i oktober att ha en mindre dramatisk effekt på temperaturerna än en totalförmörkelse i augusti på grund av skillnader i solvinkel och intensitet.

Under den totala solförmörkelsen 2017 sjönk temperaturen avsevärt under en kort period, och Douglas, Wyoming upplevde en minskning med 11 grader Fahrenheit på bara en timme. Liknande temperaturfall på 4 till 8 grader observerades över söder. Även om temperaturfallen under lördagens förmörkelse inte förväntas bli lika drastiska, kan det fortfarande bli några graders sänkning i områden inom ringformighetens väg.

Förmörkelsen påverkar inte bara temperaturen utan påverkar också vind, luftfuktighet och molntäcke. När förmörkelsen kyler luften blir atmosfären lugnare, vilket resulterar i minskad vindhastighet. Forskare som studerade 2017 års förmörkelse fann att vindhastigheterna sjönk med i genomsnitt 6 mph under händelsen.

Luftfuktighetsnivåer kan också påverkas av temperaturförändringar. När lufttemperaturen under en förmörkelse kort sjunker, kommer den närmare daggpunkten (temperaturen vid vilken luften blir mättad med fukt), vilket leder till en känsla av ökad luftfuktighet.

Dessutom kan betydande temperaturfall under en förmörkelse påverka molntäcket. I 2017 års totala solförmörkelse försvann molnen över delar av South Carolina eftersom värmen som var nödvändig för molnbildning gick förlorad. Det är möjligt att några moln också kan skingras under lördagens förmörkelse, om än i mindre grad.

Så även om lördagens ringformade solförmörkelse kan erbjuda ett unikt himmelskt spektakel, kommer den också att ha subtila men ändå märkbara effekter på väderförhållanden, inklusive temperatur, vindhastighet, luftfuktighet och molntäcke.

