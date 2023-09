Utforska tomaternas utveckling: från vild till underbar

By

Biologer vid University of Massachusetts Amherst har bedrivit forskning om tomaternas evolutionära historia och avslöjat de uppsättningar egenskaper som ledde till utvecklingen av deras distinkta egenskaper. Resultaten, publicerade i Plants, People, Planet och The American Journal of Botany, kastar ljus över hur frukter utvecklas i naturen och erbjuder insikter som kan hjälpa till med framtida insatser för att förbättra grödan.

Studien fokuserade på släktingarna till moderna tomater, flera vilda arter som finns längs Sydamerikas västkust. Dessa vilda arter skiljer sig mycket från de tomater vi är bekanta med idag. De är små, gröna när de är mogna, och många har obehaglig smak och lukt.

För att förstå förvandlingen från dessa vilda tomater till den läckra och visuellt tilltalande frukten vi njuter av, studerade forskarna evolutionära syndrom, som är uppsättningar av egenskaper som förekommer tillsammans i frukter. Tidigare forskare hade inte odlat alla arter av vilda tomater tillsammans för att samla bevis på dessa syndrom.

Teamet samlade in frön från 13 arter av vilda tomater och flera varianter inom varje art. De odlade dessa växter och undersökte deras frukter för egenskaper som färg, form, socker- och syrainnehåll och DNA-analys. De flyktiga organiska föreningarna som ansvarar för tomaternas arom mättes också och klassificerades.

Resultaten visade att egenskaper som lukt, smak och färg är syndromatiska och det finns en matchning mellan tomatens yttre utseende och dess smak. Denna forskning ger en omfattande förståelse för hur vilda tomater skiljer sig från varandra och från odlade sorter.

Studien drog också nytta av Charles Ricks insamlingsinsatser, som samlade frön från vilda tomatarter under sina resor i Sydamerika. Forskarna odlade dessa insamlade frön vid sidan av sina egna och jämförde egenskaperna hos de olika arterna.

Denna forskning belyser inte bara tomaternas evolutionära historia utan har också konsekvenser för att föda upp mer näringsrika och tilltalande fruktsorter. Genom att förstå egenskaperna som bidrar till de önskvärda egenskaperna hos tomater kan forskare arbeta för att utveckla förbättrade sorter för konsumtion.