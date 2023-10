The Hidden Voices of Pando: Avslöjar mysterierna med världens största träd

By

Pando, även känd som "världens största träd", har förvånat forskare och ljudkonstnärer med sin fängslande närvaro. Pando, som sträcker sig över 40 hektar och består av 47,000 12,000 stjälkar som alla delar samma DNA, är en kolossal skakande asp som har frodats stilla på jorden i uppskattningsvis XNUMX XNUMX år. De senaste inspelningarna utförda av ljudkonstnären Jeff Rice har avslöjat de dolda rösterna från detta uråldriga under.

Genom att installera en hydrofon i en fördjupning vid basen av en av Pandos grenar, gjorde Rice det möjligt för världen att lyssna på vibrationerna som forsar genom dess rötter. Ursprungligen ett konstprojekt, denna strävan övergick snabbt till vetenskapens område, och erbjöd en enorm potential att förstå Pandos hydrauliska system utan att orsaka skada.

Inspelningarna fångade en fascinerande symfoni av vibrationer som ekar genom trädets grenar och penetrerar jorden. Under åskväder förstärks dessa ljud, vilket skapar ett kusligt lågt mullrande. Denna upptäckt kastar ljus över kopplingen mellan Pandos enorma rotsystem och reder ut mysterierna med detta gåtfulla naturliga under.

Dessa förtrollande inspelningar har inte bara ett konstnärligt värde, utan de har också en enorm vetenskaplig betydelse. De ger insikter om hälsan hos Pandos miljö, tillståndet för lokal biologisk mångfald och fungerar som en baslinje för att mäta miljöförändringar över tid.

Framtiden för Pando är dock fortfarande osäker. Trädet är för närvarande i ett tillstånd av tillbakagång, och mänskliga aktiviteter såsom röjning av livsmiljöer och utrotning av rovdjursarter som hjälper till att kontrollera växtätande populationer utgör ett hot mot denna uråldriga varelse och hela ekosystemet den stödjer.

När forskare och konstnärer fortsätter att utforska Pandos hemligheter genom ljud, blir det avgörande att skydda och bevara detta extraordinära naturliga under medan det fortfarande frodas. Endast genom förståelse och bevarande kan vi säkerställa att Pandos dolda röster inte tystas för alltid.

Definitioner:

– Pando: Världens största kända enskilda organism, bestående av en skog av skakande aspträd som är förbundna med ett enda rotsystem.

– Hydrofon: En mikrofon utformad för att användas under vatten eller i kontakt med vatten för att fånga ljudvibrationer.

– Populus tremuloides: Det vetenskapliga namnet på darrande asp, en art av asp som finns i Nordamerika.

Källor:

– Science Alert: Uncovering the Secret World of the World's Largest Tree: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree