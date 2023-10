Astrofysiker utforskar snorklingsäventyr i lokala marina vatten

Astrofysikern Sara Ellison, känd för sina studier av himlen vid University of Victoria, har funnit sig lika fascinerad av det marina livet precis under ytan av närliggande vatten. Ellison, som till en början missade möjligheten att upptäcka havslivet under sina fötter under strandpromenader, har nu utvecklat en passion för snorkling. På en ny snorkel nära Kitty Islet i Oak Bay kunde hon upptäcka tre kritiskt hotade solroshavsstjärnor.

I sitt engagemang för att dela glädjen med att snorkla, har Ellison skrivit en guidebok som heter "Snorkling Adventures Around Vancouver Island and the Gulf Islands, the Ultimate Guide." Guideboken, som sträcker sig över 214 sidor, innehåller Ellisons egna foton och detaljerade anteckningar om varje snorklingsresa, inklusive arterna och deras platser. Den täcker ämnen som utrustning, säkerhet, säsongsbetonade förhållanden och marint liv. Guideboken lyfter fram 51 platser, komplett med beskrivningar, artlistor, fotografier, tillgänglighetsinformation och tips. Den innehåller också en omfattande artlista och index.

Ellisons passion för vetenskap började under hennes barndom i Gloucester, England, där hennes farfar introducerade henne för olika ämnen genom böcker. Hon följde en vetenskaplig utbildning, med initiala drömmar om att bli astronaut, och tog så småningom en doktorsexamen vid University of Cambridge. Ellison och hennes man, Jon Willis, en astronom vid UVic, tillbringade tre år som astronomer i Chile innan de bosatte sig i Victoria. Deras son delar sin kärlek till snorkling.

Ellisons första snorklingsupplevelse inträffade under ett besök i Röda havet i Egypten. Hon blev omedelbart fängslad av de livliga färgerna, det rikliga marina livet och mångfalden. Medan hon till en början bara snorklade i varma vatten, upptäckte hon senare skönheten med kallvattensnorkling, särskilt under möten med späckhuggare från södern och jättesippor.

Covid-19-pandemin fick Ellison att utforska lokala snorklingställen och hitta den bästa utrustningen för att trotsa det kallare vattnet. Hon uppmuntrar andra att börja snorkla, eftersom det kräver mindre utrustning och träning jämfört med dykning. Ellison betonar vikten av en bra våtdräkt för komfort i kyliga vatten. Det växande intresset för att snorkla lokalt har observerats av Eric Keating, ägare till Frank White's Scuba Shop, som lyfter fram den biologiska mångfalden och marina helgedomar i området.

Som en astrofysiker som blev passionerad snorklare, kombinerar Ellison sin vetenskapliga bakgrund och kärlek till äventyr för att utforska underverken som ligger precis under havets yta.

