International Observe the Moon Night 2023: En himmelsk händelse värd att titta på

By

Den här helgen, lördagen den 21 oktober, kommer miljontals människor runt om i världen att samlas utanför för att bevittna skönheten i vår naturliga satellit, månen. Detta årliga evenemang, känt som International Observe the Moon Night, främjas aktivt av NASA och har mer än 3,000 XNUMX registrerade evenemang enbart i Nordamerika.

Anledningen till just denna tidpunkt är månens nuvarande fas, vilket är det första kvartalet. Denna fas anses ofta vara den bästa tiden att observera månen eftersom den är ljus men inte för ljus, vilket gör den perfekt för stjärnskådare. Dessutom erbjuder denna fas en unik möjlighet att bevittna några av månens mest hisnande sevärdheter.

För de som är osäkra på vad de ska leta efter har NASA tillhandahållit nedladdningsbara månkartor för varje halvklot. Dessa kartor framhäver det stora månstoet, som är mörka fläckar som täcker ungefär en sjättedel av månens yta. Även om de kallas "hav", är dessa områden faktiskt basaltslätter som bildades av lavaströmmar efter asteroidnedslag.

Medan blotta ögat lätt kan upptäcka de mörka fläckarna, kan användningen av en kikare förbättra upplevelsen. Genom att fokusera på månens terminator, linjen som skiljer den mörka sidan från den ljusa sidan, kan observatörer bevittna skuggspelet, avslöja kratrar och bergsryggar. Den södra delen av månen är särskilt bergig och erbjuder en fascinerande terräng att utforska.

International Observe the Moon Night ger också ett perfekt tillfälle att återbesöka mänsklighetens historiska månlandning. Den 20 juli 1969 förklarade Neil Armstrong berömt: "Tranquility Base here. Örnen har landat." Landningsplatsen, känd som Stillhetens hav (Mare Tranquillitatis), är lätt att identifiera den här natten. Andra landningsplatser för Apollo-uppdrag är också synliga, men några kan vara inom månnatten under denna händelse.

Förutom att observera månen denna speciella natt, kommer NASA att sända en två timmar lång livestream på NASA TV klockan 7 EDT. Denna sändning syftar till att förena människor globalt i att fira månobservation, vetenskap och utforskning samtidigt som den främjar NASA:s månvetenskap och utforskningsprogram.

Så om du befinner dig utanför den här helgen, ta en stund att titta på månen och uppskatta vår himmelska grannes underverk. Och markera dina kalendrar för nästa års International Observe the Moon Night, som kommer att äga rum den 14 september 2024.

Källor:

– NASA:s internationella observera månnatten – https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

– NASA:s månkartor – https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

– NASA:s Scientific Visualization Studio: Apollo Landing Sites – https://svs.gsfc.nasa.gov/13812