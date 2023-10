NASA överväger nedskärningar i finansieringen av rymdteleskopen Hubble och Chandra

NASA står inför potentiella nedskärningar i sin astrofysikavdelning, vilket kan påverka två stora rymdteleskopprogram, enligt en färsk rapport. Rymdteleskopet Hubble och Chandra X-Ray Observatory, som har gett betydande bidrag till vår förståelse av universum, kan se minskningar i finansieringen.

Under en presentation för US National Academies of Sciences, Engineering and Medicines kommitté för astronomi och astrofysik avslöjade Mark Clampin, chef för NASA:s astrofysikavdelning, att budgetbegränsningar kan kräva "ospecificerade" minskningar av finansieringen för dessa teleskop. Detta är i ett försök att allokera resurser till nya program vid NASA, eftersom byrån förväntar sig att budgetnivåerna för räkenskapsåret 2024 förblir desamma som föregående år.

Astrofysikavdelningen hade begärt nästan 1.56 miljarder dollar för nästa räkenskapsår, men Clampin medgav att det är osannolikt att få full finansiering. I händelse av betydande budgetnedskärningar skulle deras prioritet vara att minska finansieringen för uppdrag i utökade operationer, som inkluderar Hubble- och Chandra-teleskopen.

Hubble, i samarbete med NASA:s rymdteleskop James Webb, är ett avgörande verktyg för vetenskaplig forskning och utforskning. Chandra, å andra sidan, lanserades 1999 och har inte genomgått serviceuppdrag som Hubble. Den står för närvarande inför operativa utmaningar på grund av sin ålder.

Medan Hubble har fungerat effektivt, noterade Clampin att den har varit i drift under lång tid och representerar en betydande del av astrofysikbudgeten. Chandra, å andra sidan, stöter på svårigheter och kräver ökade ansträngningar för att upprätthålla sin verksamhet.

Den föreslagna budgeten för 2024 från Vita huset anslår 93.3 miljoner dollar till Hubble och 68.7 miljoner dollar till Chandra. Dessa siffror står för cirka 10 % av den totala budgetförfrågan för NASA:s astrofysikavdelning 2024.

Det är viktigt att notera att NASA:s finansieringsbeslut fortfarande väntar på godkännande, och justeringar kan göras innan den slutliga budgeten fastställs.

Källor:

–Space.com

– SpaceNews