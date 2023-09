Einsteins teori om gravitation och sökandet efter alternativ

Einsteins gravitationsteori, känd som allmän relativitet, har varit otroligt framgångsrik i över ett sekel. Teorin har dock sina begränsningar. Den förutsäger sitt eget misslyckande vid rumtidssingulariteter inuti svarta hål och vid själva Big Bang. Medan andra fysikaliska teorier som beskriver de andra fundamentala krafterna i fysiken har testats omfattande, har generell relativitetsteori bara testats i svag gravitation.

Avvikelser från allmän relativitet är inte uteslutna och måste ske, enligt teoretiska fysiker. Förekomsten av rumtidssingulariteter tyder på att kvantmekaniken, som gäller i mycket liten skala, borde lösa dessa problem. Men försök att blanda generell relativitetsteori med kvantmekanik introducerar avvikelser från Einsteins teori.

Modellen Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM), som är standardmodellen för kosmologi, har blivit allmänt accepterad. Den är dock ofullständig och otillfredsställande ur teoretisk synvinkel. Under de senaste fem åren har den också mött observationsspänningar, särskilt när det gäller mätningen av Hubble-konstanten.

De observationsbevis för universums acceleration som upptäcktes 1998 med supernovor av typ Ia har lett till förslaget om mörk energi. Men karaktären av mörk energi är fortfarande okänd, och alternativa förklaringar, såsom modifierad gravitation, har vunnit popularitet.

Det finns en stor mängd litteratur om gravitationsteorier som alternativ till allmän relativitetsteori, inklusive skalärtensorteorier. Dessa alternativ måste testas genom solsystemexperiment, observation av gravitationsvågor och studier av svarta hål.

It is still uncertain whether the deviations from general relativity arise from trying to fit cosmological observations into an inadequate theory or if dark energy truly does not exist.

