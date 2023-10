Existensen av vattenvärldar i exoplanetära system

By

Den här artikeln diskuterar förekomsten av vattenvärldar i exoplanetära system, med fokus på mass-radie-relationerna och bulksammansättningarna av dessa planeter. Enligt modeller för planetbildning har exoplaneter som vandrar bortom den protoplanetära skivans snölinje sannolikt vattenisrika kärnor. Dessa vattenvärldar kan utgöra cirka 50 % av planetens massa.

Den observerade radiedalen av Kepler-planeter, som är väl förklarad av den atmosfäriska dikotomien av steniga planeter, antyder förekomsten av vattenvärldar baserat på exakta mätningar av massa och radie för transiterande planeter. Att bestämma kärnsammansättningarna för dessa planeter är dock utmanande på grund av likheten i densitet mellan vattenisrika planeter och steniga planeter med tunn atmosfär.

För att undersöka förekomsten av vattenvärldar kombinerar författarna olika formationsmodeller med atmosfäriska flyktmodeller för att simulera planetsystem som överensstämmer med den observerade radiedalen. Genom att jämföra dessa simulerade planeter med de observerade planeterna i termer av massa, radie och omloppsperiod, kan de utvärdera sannolikheten för vattenvärldar i det aktuella provet.

Migrationsmodellerna tyder på att en betydande andel av kala planeter, utan ursprunglig H/He-atmosfär, kan vara vattenisrika runt värdstjärnor av G- och M-typ. Detta överensstämmer med massradiefördelningarna för de observerade planeterna. De flesta vattenvärldar förutspås dock ha längre omloppsperioder (>10 dagar). Därför skulle det vara mer effektivt att identifiera dessa vattenvärldar genom metoder som radiell hastighet och transmissionsspektroskopi när man riktar in sig på planeter med längre omloppsperioder.

Sammanfattningsvis tyder denna forskning på att vattenvärldar sannolikt finns i exoplanetära system och kan identifieras baserat på deras mass-radie-relationer och omloppsperioder. Ytterligare studier med hjälp av observationsdata och avancerade spektroskopiska tekniker kan ge fler insikter om dessa vattenvärldars existens och egenskaper.

Källa: Artikeln "The Existence of Water Worlds in Exoplanetary Systems" av Aritra Chakrabarty och Gijs D. Mulders.