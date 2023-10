Chandrayaan-3: Ett framgångsrikt uppdrag med tillfälliga hicka

By

Chandrayaan-3, det indiska månuppdraget, har hyllats som en framgång trots att det har stött på några mindre bakslag. Två dagar efter landningen av Vikram-landaren och Pragyan-rovern på månen upplevde ett instrument ombord på rovern ett tillfälligt strömavbrott. Santosh Vadawale, huvudutredaren för alfapartikelröntgenspektrometern (APXS), förklarade att strömavbrottet orsakades av ett sent tillägg av en säkerhetsfunktion, som oavsiktligt stängde av kommandot för APXS. Felet åtgärdades dock snabbt och instrumentet genomförde framgångsrikt in situ-analys av månens jord och stenar.

I motsats till rapporter som hävdar att Vikram lander och Pragyan rover förväntades vakna under den andra måndagen, klargjorde Vadawale att de aldrig var designade för att göra det. Vadawale talade vid en session vid Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), och betonade att uppdraget verkligen var en fullständig framgång. Han sade vidare att Chandrayaan-3-nyttolasten har tillhandahållit utmärkta vetenskapliga data, med APXS som ger fantastisk information som för närvarande analyseras i detalj.

Chandrayaan-3-uppdraget har utan tvekan markerat en betydande milstolpe i Indiens rymdutforskningssträvanden. De fel som uppstår under uppdragets operation är typiska under sådana komplexa uppdrag och överskuggar inte dess prestationer. Den framgångsrika funktionen hos APXS och de värdefulla vetenskapliga data som samlats in från månens yta bidrar till att främja vår förståelse av månens geologi och banar väg för framtida månuppdrag.

Källor:

– Santosh Vadawale, chefsutredare för alfapartikelröntgenspektrometern (APXS)

– Tata Institute of Fundamental Research (TIFR)