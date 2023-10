Studerar bevarade träd för att förstå jordbävningsrisk i nordvästra Stilla havet

Forskare från US Geological Survey Earthquake Science Center och University of Arizona använder bevarade träd i Pacific Northwest för att få insikt om jordbävningsrisken i regionen. Teamet samlade in träd som troddes ha dött under massiva jordbävningar längs förkastningslinjer i Puget Sound-området. Genom att analysera trädringarna identifierade de en kol-14 spik från åren 774-75 e.Kr. Genom att räkna fram till den sista ringen på träden fastställde de att träden dog mellan 923 och 924. Detta tyder på att båda förkastningarna utlöste jordbävningar samtidigt, kopplade samman de två förkastningarna och indikerar en högre jordbävningsrisk i området än vad man tidigare trott.

Denna forskning ger värdefulla insikter om den seismiska aktiviteten i Pacific Northwest och hjälper forskare att bättre förstå regionens förkastningslinjer och jordbävningsrisk. Genom att studera det geologiska rekordet kan forskare samla information från tidigare jordbävningar och använda den för att göra förutsägelser om framtida händelser. Att förstå jordbävningsrisken är avgörande för att utveckla effektiva beredskapsplaner och bygga motståndskraftig infrastruktur.

Källa: US Geological Survey, University of Arizona

Återuppbyggnad av tandemalj

Tandemaljen är det hårdaste ämnet som produceras av kroppen, men när det väl bryts ner finns det för närvarande inget sätt att reparera det. Men forskare vid University of Washington har gjort en spännande upptäckt som kan revolutionera tandreparation. De har hittat ett sätt att förvandla stamceller till ameloblaster, de celler som är ansvariga för att producera tandemalj. Detta stimulerar produktionen av rudimentär emalj, vilket potentiellt kan leda till utvecklingen av "levande fyllningar" för att lappa upp hålrum med faktisk emalj.

I framtiden kan dessa fynd också hjälpa till att växa labb-odlade tänder som kan ersätta förlorade eller allvarligt skadade tänder. Detta skulle ge en mer naturlig och långvarig lösning jämfört med traditionella tandimplantat eller tandproteser. Förmågan att regenerera tandemaljen skulle avsevärt förbättra tandhälsa och livskvalitet för många människor.

Källa: University of Washington

Pengar till folket

Brist på pengar är en ledande orsak till hemlöshet. För att utforska effekten av ekonomiskt bistånd på hemlöshet genomförde forskare vid University of British Columbia en studie där de tillhandahöll en ovillkorlig kontantöverföring på 7,500 50 dollar till XNUMX personer som upplevde hemlöshet. Studien visade att mottagarna av kontantöverföringen spenderade mer på väsentliga behov som mat, hyra och transport. Dessutom tillbringade de under loppet av ett år färre dagar i härbärgen och fler dagar i stabila bostäder.

Denna studie belyser de potentiella fördelarna med att ge direkt kontanthjälp till individer som upplever hemlöshet. Genom att ta itu med den underliggande frågan om finansiell instabilitet är det möjligt att förbättra personligt välbefinnande och minska beroendet av tillfälliga härbärgen. Ytterligare forskning behövs för att utforska olika metoder för att hantera hemlöshet och för att utveckla effektivare strategier för att ge meningsfullt stöd till behövande.

Källa: University of British Columbia

Posthastighet och valdeltagande

Att rösta per post har blivit allt mer populärt, särskilt i stater som Oregon och Washington där det är lättare för invånarna att rösta. En forskare vid Washington State University undersökte hur hastigheten på den lokala posttjänsten kan påverka valdeltagandet, särskilt i stater med mer restriktiva röstlagar. Studien fann att en effektiv lokal posttjänst ökar sannolikheten för att individer ska rösta, särskilt i områden med strängare röstningsregler.

Resultaten understryker vikten av ett effektivt postutdelningssystem för att se till att röstsedlarna kommer fram i tid och kan räknas. I takt med att brevröstning blir mer utbredd är det avgörande att ta itu med eventuella hinder som kan hindra individer från att delta i den demokratiska processen. Ansträngningar för att förbättra posttjänsternas effektivitet och effektivisera röstningsprocessen kan bidra till att öka valdeltagandet och säkerställa att allas röster hörs.

Källa: Washington State University

Pacific Northwest Weather Outlook

Forskare vid Portland State University har använt datormodeller och maskininlärning för att förutsäga framtida vädermönster i Pacific Northwest under den nuvarande banan av global uppvärmning. Överraskande fann forskarna att de större atmosfäriska cirkulationsmönstren som påverkar det lokala vädret inte förväntas förändras nämnvärt, särskilt på vintern. Detta innebär att vädermönstren vi upplever i regionen kanske inte genomgår betydande förändringar trots den uppvärmande planeten.

Det är dock viktigt att notera att denna forskning fokuserar på större vädermönster, och lokala effekter som värmeböljor, stormar och extrema väderhändelser kan fortfarande inträffa oftare i framtiden på grund av klimatförändringar. Att förstå de potentiella effekterna av klimatförändringar på regionala vädermönster är avgörande för att utveckla strategier för att mildra dess effekter.

Källa: Portland State University