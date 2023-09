Norrskenet i Irland och Nordirland: En spektakulär naturlig visning

By

Om du någonsin velat bevittna det hisnande fenomenet med norrsken, behöver du inte ge dig hela vägen till Island eller Alaska. Irland och Nordirland erbjuder fantastiska visningar av norrsken, målar natthimlen i livfulla gröna, rosa, blå och lila. Även om moln ibland kan hindra sikten, kan klara nätter med nödvändig solaktivitet ge glimtar av denna naturliga ljusshow.

De bästa platserna för att observera norrskenet i Irland inkluderar Nordirlands nordkust, Antrimkusten, Co Mayo på västkusten, Ashbourne i Co Meath och potentiellt Dublinområdet under starka uppvisningar. Iakttagelser är dock inte garanterade, och den kommande dagjämningen den 23 september kan erbjuda en bättre chans på grund av förhållandena i jordens magnetfält och planetens lutning vid den tiden.

Norrskensprocessen börjar med solflammor, utbrott på solen som släpper ut miljarder ton strålning i rymden. Dessa partiklar når jordens atmosfär cirka två dagar senare, där vissa fastnar i planetens magnetfält och dras mot nord- och sydpolen. När de kolliderar med atomer och molekyler i atmosfären skapar de norrskenets livliga färger.

Klar himmel och minimal ljusförorening är avgörande när man försöker bevittna norrsken. Att bo borta från städer ger en bättre chans att se de stora utställningarna, även om spektakulära vyer har rapporterats till och med från staden Dublin. Astronomy Ireland driver en Aurora Alert-tjänst som förutsäger när solexplosioner kommer att inträffa och när partiklarna förväntas nå jordens atmosfär.

De närmaste åren är särskilt gynnsamma för att bevittna norrsken, eftersom solens aktivitet är inställd på sin topp 2025. Väderförhållandena kan dock innebära utmaningar, med molnig himmel som ofta hindrar sikten. Trots detta förekommer klara nätter, vilket ger möjlighet att uppleva detta imponerande naturfenomen.

