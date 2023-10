Upplev skönheten i den partiella månförmörkelsen: ett himmelskt spektakel

By

Förbered dig på att bevittna en fascinerande himmelsk händelse i helgen när Full Hunter's Moon of October pryder natthimlen. När jordens skugga faller på dess ansikte kommer en partiell månförmörkelse att utspela sig, som fängslar tittare över hela världen. Detta extraordinära fenomen kommer att vara fullt synligt från Afrika, Europa, Asien och vissa regioner i västra Australien, medan den östra spetsen av Sydamerika kommer att få en flyktig glimt av månens uppgång.

Med början klockan 2:01 EDT (1801 GMT) den 28 oktober, kommer den partiella månförmörkelsen av Full Hunter's Moon att bli mer fängslande runt 3:35 EDT (1935 GMT) när månen går in i det mörkare området av jordens skugga, känt som umbra och nådde sin topp ungefär klockan 4:14 EDT (2014 GMT). Klockan 6:26 EDT (2226 GMT) kommer månen äntligen att dyka upp från den ljusare delen av jordens skugga, känd som penumbra, och avslutar denna fascinerande himmelska dans.

För dem som bor utanför områdena som har turen att bevittna denna händelse personligen, oroa dig inte! Du kan fortfarande bevittna detta himmelska spektakel genom gratis livestreams tillgängliga online på olika plattformar. Känn dig fri att ställa in och fördjupa dig i universums magi. Space.com kommer dessutom att vara värd för en livestream av evenemanget, så att du kan uppleva förmörkelsen från bekvämligheten av ditt eget hem.

Vanliga frågor (FAQ)

F: Vad orsakar en partiell månförmörkelse?

S: Partiella månförmörkelser inträffar när solen, jorden och månen inte är helt i linje. Följaktligen täcker bara en del av den mörkaste delen av jordens skugga, känd som umbra, månen.

F: Kan månförmörkelser inträffa under någon fullmåne?

S: Månförmörkelser inträffar endast under fullmånar när månen och solen är placerade diametralt mittemot varandra i förhållande till jorden. Det är dock inte alla fullmånar som åtföljs av förmörkelser. Detta beror på att månens omloppsplan lutar i en vinkel på cirka 5 grader mot jordens plan, vilket resulterar i att jordens skugga ofta är över eller under månens omloppsbana.

F: Hur kan jag observera den partiella månförmörkelsen på nära håll?

S: Om du vill bevittna den partiella förmörkelsen eller observera månen när som helst, överväg att utforska astronomivärlden med ett teleskop eller en kikare. Våra guider om de bästa teleskopen och de bästa kikarna är utmärkta resurser som hjälper dig att komma igång.

F: Kan jag ta bilder av månförmörkelsen?

A: Absolut! Om du har en passion för astrofotografering kan du dokumentera månförmörkelsen, fullmånar eller den fängslande natthimlen. Kolla in våra omfattande guider om hur du fotograferar mån- och månförmörkelser, samt våra rekommendationer för de bästa kamerorna och linserna för astrofotografering.