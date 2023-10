The Echoes of History: Solar Eclipse Appears Above Chaco Canyon

By

Den 14 oktober 2023 dök en fascinerande solförmörkelse känd som en "ring av eld" upp i 4 minuter och 48 sekunder ovanför Chaco Culture National Park i New Mexico. Denna sällsynta himmelska händelse ekade de gamla traditionerna hos Puebloan-folket som bebodde regionen mellan 850 och 1250 e.Kr. Chaco Canyon, med sina solstånds-, dagjämnings- och måncykelmarkörer, är inte bara hem för några av de äldsta kända solskådarna utan har även hällristningar som visar tidigare förmörkelser.

Besökare i Chaco Canyon möttes av en kapplöpning mot tiden, eftersom endast 150 parkeringsplatser fanns tillgängliga i kanjonen. Många ivriga förmörkelsejagare anlände tidigt på morgonen och navigerade den mörka grusvägen för att bevittna det himmelska spektaklet. Trots trafiken och gropiga vägar transporterade resan dem tillbaka i tiden och tog bort alla spår av den moderna världen.

Den antika puebloanska civilisationen bevittnade flera förmörkelser under sin topp, och en särskilt spännande klippkonst, känd som "Solens klippa", skildrar en total solförmörkelse från 1097. Den invecklade ristningen på stenblocket liknar solkoronan under en eclipse, och forskare tror att det representerar vad Puebloan-folket såg den 11 juli 1097, under en 5-minuters och 1-sekunds total händelse.

När den partiella förmörkelsen fortskred förändrades belysningen i kanjonen dramatiskt, och skuggorna som kastades av de taggiga kanjonkanterna och gamla strukturerna blev suddiga. Observatörerna som samlades av den stora kiva vid Casa Rinconada upplevde den fascinerande synen av "eldringen", med Bailys pärlor synliga på vardera sidan av ringformigheten. För dem som hade turen att bevittna denna händelse var det en kulmen på en långvarig ambition och en djup känsla av koppling till Chaco Canyons gamla traditioner och historia.

Chaco Canyons Casa Rinconada, med sina exakta anpassningar till kardinalriktningarna, var den perfekta platsen för astrofotografen Mike Shaw. Han organiserade en workshop för att fånga den "eldens ring" och beskrev att han kände en djup känsla av tillhörighet. Temperaturen sjönk märkbart när förmörkelsen fortskred, och den vanligtvis lugna kanjonen fylldes av fågelsång.

Nästa totala solförmörkelse som kan observeras från Chaco Canyon väntas inte förrän den 3 juli 2866, men historiens ekon kommer att fortsätta att resonera genom tiden, och förbinder framtida generationer med de himmelska underverk som deras förfäder upplevt.

Källor: Space.com (Gill Carter, Jamie Carter)