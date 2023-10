By

Arkeologer vid University of Liverpool har avslöjat banbrytande bevis som utmanar uppfattningen av våra gamla förfäder som primitiva varelser. Under ledning av Larry Barham gjorde teamet en anmärkningsvärd upptäckt vid Kalambo Falls-platsen i Zambia. Utgrävningar avslöjade en träkonstruktion, tillsammans med olika verktyg, som går tillbaka häpnadsväckande 476,000 XNUMX år.

Fynden ger konkreta bevis på den tidigaste kända användningen av träteknik, och betonar de sofistikerade egenskaperna hos tidiga homininer. Strukturen, tillverkad med precision och skicklighet, framhäver deras förmåga att hämta, forma och använda trä som ett mångsidigt material. Medan den exakta arten som är ansvarig förblir osäker, är Homo heidelbergensis eller en liknande art som Homo naledi potentiella kandidater.

Dessa fynd har långtgående konsekvenser för vår förståelse av hållbarhet under den tidiga stenåldern, och kastar nytt ljus över våra gamla förfäders fyndighet. Trä, som är knapphändigt i bevarande, bara överlever under extremt torra eller våta förhållanden, utmanar den rådande fördomen mot stenverktyg under denna period.

Den avsiktliga användningen av trä som teknik ställer frågor om mänskliga framsteg och vårt förhållande till miljön i förgrunden. Traditionellt ansågs tidiga homininer vara mindre avancerade, med teknik och kultur som utvecklades över tiden. Men upptäckten av Kalambo Falls utmanar detta linjära perspektiv och visar upp designen, tekniken och kreativiteten som är uppenbar i konstruktionen.

Trä överträffar på många sätt moderna byggmaterial med sin hållbarhet och låga miljöpåverkan. Genom att anamma "bakåtriktad teknik" kan vi bidra till en grönare framtid. Även om det finns risker förknippade med trä, såsom eld och förruttnelse, överensstämmer det med ansvarsfullt beslutsfattande för planeten att tillägna sig detta material i lämpliga situationer.

Dessa banbrytande bevis omdefinierar inte bara vår förståelse av den tidiga stenåldern utan uppmanar oss också att ompröva vår uppfattning om våra gamla släktingar. De var inte vildar som använde rudimentära verktyg utan snarare innovatörer och skötare av sin omgivning.

