Uppgången och nedgången för Malvinoxhosan-bioregionen i Sydafrika

En nyligen genomförd studie med titeln "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole", publicerad i Earth-Science Reviews, utforskar utrotningen av marina djur under den tidiga- Mellan devonperioden. Denna period kännetecknades av ett varmare klimat och högre havsnivåer, med en stor landmassa som kallas Gondwana som ligger nära Sydpolen.

Forskarna, ledda av Dr Cameron Penn-Clarke, samlade in och analyserade en betydande mängd fossildata för att förstå ursprunget och försvinnandet av Malvinoxhosan-biotan, en grupp marina djur som trivdes i kallare vatten och innefattade olika typer av skaldjur. Genom avancerade dataanalystekniker identifierade de distinkta lager i forntida berg, som var och en visar en minskning av antalet marina djurarter över tiden.

Studien visade att nedgången i Malvinoxhosan-biotan var korrelerad med förändringar i havsnivåer och klimat. När klimatet värmdes upp försvann de specialiserade, kallvatten Malvinoxhosan marina djuren och ersattes av mer generalistiska arter anpassade till varmare vatten. Skiftande havsnivåer störde naturliga havsbarriärer, vilket gjorde att varmare vatten från regioner närmare ekvatorn kunde strömma in och ledde till koloniseringen av varmare vattenarter.

Utrotningen av Malvinoxhosan-biotan resulterade i en kollaps av polära ekosystem, från vilka den biologiska mångfalden aldrig återhämtade sig. Forskningen tyder på att de kombinerade effekterna av förändringar i havsnivå och temperatur var huvudfaktorerna bakom denna utrotningshändelse. Det är fortfarande osäkert om denna utrotningshändelse är korrelerad med andra under tidig-Mellan Devonperioden, eftersom åldersslutsatser saknas.

Studien belyser också polarmiljöernas och ekosystemens sårbarhet för förändringar i havsnivå och temperatur. Att förstå de tidigare utrotningshändelserna kan ge värdefulla insikter om den nuvarande biologiska mångfaldskrisen vi står inför i dag.

Källor:

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595