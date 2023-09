Satellit som tittar på vatten fångar det värmande havet utanför Kaliforniens kust

By

Ett samarbete mellan NASA och den franska rymdorganisationen CNES har utvecklat satellituppdraget Surface Water and Ocean Topography (SWOT), som kan mäta havsegenskaper, inklusive El Niño, med oöverträffade detaljer. Satellitens Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) instrument har förmågan att mäta havsytans höjder nära kustlinjer, vilket ger värdefull information för forskare och prognosmakare.

El Niño, ett periodiskt klimatfenomen, kännetecknas av högre havsnivåer och varmare havstemperaturer längs Amerikas västra kust. Det varma havsvattnet från utvecklandet El Niño förskjuts norrut längs kusterna i östra Stilla havet och interagerar med en ihållande marin värmebölja. Dessa varma vatten har nyligen påverkat utvecklingen av orkanen Hilary.

SWOT-satellitens visualisering av havsytans höjder utanför USA:s västkust i augusti visar högre än genomsnittet höjder i rött och orange, vilket indikerar varmare vatten och lägre än genomsnittet höjder i blått och grönt. Havsnivåerna tenderar att vara högre på platser med varmare vatten, eftersom vattnet expanderar när det värms upp.

Mätningarna som gjorts av SWOT-satellituppdraget ger omfattande vyer av planetens hav och sötvattensjöar och floder. Data som samlas in av SWOT kommer att vara ovärderlig för forskare och prognosmakare när de studerar utvecklingen och framstegen för fenomen som El Niño. I septemberutsikterna förutspådde US National Oceanic and Atmospheric Administration en stark El Niño för den kommande vintern, med mer än 70 % chans.

El Niño är också förknippat med försvagningen av ekvatoriska passadvindar och kan ge svalare, blötare förhållanden till sydvästra USA och torka till länder i västra Stilla havet, som Indonesien och Australien.

