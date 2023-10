NASA:s Moon Rover-prototyp fullföljer Lunar Hinderbana

By

NASA:s nya prototyp för månrover, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), har framgångsrikt genomfört en hinderbana som simulerar den oländiga terrängen på månytan. Rovern kommer att skjutas upp till månens sydpol i november 2024 ombord på en SpaceX Falcon Heavy-raket.

För att testa VIPERs rörlighet skapade ingenjörer vid NASA:s Glenn Research Center i Cleveland en simulerad månmiljö med stora stenar, branta sluttningar och djupa kratrar. Rovern kommer att landa på Mons Mouton, ett berg nära månens sydpol, och kommer att ha i uppdrag att karakterisera månmiljön för framtida val av landningsplats för Artemis-programmet under dess cirka 100 dagar långa uppdrag.

NASA delade en video av roverns senaste mobilitetstester, som visar dess förmåga att övervinna potentiella utmaningar som den kommer att möta på månens yta. Testerna inkluderade manövrering genom branta sluttningar, korsning av kratrar och navigering av kvicksandsliknande jord. Det framgångsrika slutförandet av dessa tester indikerar att VIPER är välutrustad för att utforska månens oländiga terräng.

Som en del av NASAs Artemis-program, som syftar till att etablera en permanent månbosättning, kommer VIPER att spela en avgörande roll för att identifiera platser där vatten och andra resurser kan utvinnas för att stödja långvariga vistelser på månen. Dessutom försöker VIPER-uppdraget avslöja ursprunget till fruset vatten och andra flyktiga ämnen på månen, deras bevarande under miljarder år och deras flykt från månens jord.

Ingenjörer vid NASA:s Johnson Space Center i Houston har också testat VIPERs sista vetenskapsinstrument, Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT är en roterande slagborr som kommer att användas för att hämta jordsticklingar från upp till tre fot under månens yta. Detta instrument kommer att ge värdefull information om styrkan, kompaktheten och temperaturen hos månens jord.

Det framgångsrika slutförandet av VIPER:s rörlighetstester och integreringen av dess slutliga vetenskapliga instrument tar NASA ett steg närmare att låsa upp mysterierna kring månens sydpol och bana väg för framtida månutforskning.

