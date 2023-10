Taupō-utbrottet av 232 slutligen daterat: Nya bevis hittades i Antarktis is

By

Lake Taupō, den största sötvattensjön i Oceanien, ligger i centrum av Nya Zeelands norra ö. Denna massiva vattenmassa är faktiskt en calderasjö, som upptar en kittelliknande fördjupning som bildades efter att ett vulkanutbrott ledde till tömningen av en magmakammare.

Supervulkanen Taupō har en historia av våldsamma utbrott. Den senaste supereruptionen, känd som Ōruanui-superuptionen, inträffade för cirka 25,500 2,000 år sedan. Den täckte hela Nordön i tjocka lager av aska och magmatiska stenar. För över XNUMX XNUMX år sedan bröt vulkanen ut igen, vilket resulterade i Nya Zeelands största kända utbrott.

Att bestämma det exakta datumet för detta utbrott har varit en utmaning för forskare. Men en ny studie ledd av Stephen Piva, en Ph.D. kandidat vid Te Herenga Waka—Victoria University of Wellington, har avslöjat avgörande bevis som pekar på utbrottet som inträffade under sensommaren/tidig höst år 232.

Piva och hans team upptäckte sju unika vulkaniska glasskärvor begravda djupt i en iskärna som erhållits från Roosevelt Island Climate Evolution (RICE) i västra Antarktis. Genom geokemisk analys bekräftade forskarna att dessa skärvor var kopplade till Taupō-utbrottet. Förekomsten av dessa skärvor i Antarktis, över 5,000 XNUMX kilometer bort, är ett bevis på utbrottets enorma kraft.

Studiens resultat ger ett dubbelt fingeravtryck av vulkanen Taupō som källan till utbrottet. Denna bekräftelse gör det möjligt för forskare att ytterligare studera de potentiella globala effekterna av utbrottet på atmosfären och klimatet, och belysa vulkanens utbrottshistoria och beteende.

Supervulkanen Taupō anses fortfarande vara aktiv, vilket gör studiet av dess tidigare utbrott och potentiell framtida aktivitet av stor betydelse.

Definitioner:

– Calderasjön: en stor sjö som bildats i det deprimerade området som lämnats av land kollapsen efter ett vulkanutbrott

– Supervulkan: en vulkan som kan ge ett utbrott med utkast större än 1,000 XNUMX kubikkilometer

– Supereruption: ett extremt stort vulkanutbrott som släpper ut minst 1,000 XNUMX kubikkilometer vulkaniskt material

– Geokemi: studiet av den kemiska sammansättningen av bergarter och mineraler och hur de interagerar med varandra

– Magma: smält sten under jordens yta

– Iskärna: ett cylindriskt prov av is som borrats från en glaciär eller inlandsis, som används för att studera tidigare klimat och atmosfäriska förhållanden.