En stjärnspäckad skådespelare kan ha populariserat hotet om en asteroid som utplånar allt liv på jorden i filmen "Don't Look Up", men i verkligheten finns det en asteroid med livsfarlig potential som just nu rusar mot vår planet. Bennu-asteroiden, som upptäcktes 2009, har potential att orsaka allvarlig skada på jorden om den skulle få kontakt.

Medan lokalbefolkningen inte behöver oroa sig för asteroidens påverkan under sin livstid, kan framtida generationer behöva oroa sig. Nästa potentiella nedslagsdatum för Bennu-asteroiden är den 24 september 2182. Chansen att den faktiskt kolliderar med jorden är dock ganska liten. Men det har inte hindrat NASA från att starta ett uppdrag till Bennu 2020 för att samla in prover. Rymdfarkosten OSIRIS-REx kommer att återvända till jorden söndagen den 24 september med interplanetära fynd.

Bennu är ett särskilt spännande mål för forskare eftersom det har förblivit mestadels oförändrat sedan solsystemets bildande för 4.6 miljarder år sedan. Den missar vanligtvis jorden, men dess omloppsbana överlappar vår vart sjätte år.

Men trots sin potential för förödande effekter, uppfyller Bennu-asteroiden inte kriterierna för en "planetmördare". Enligt NASA anses alla rymdstenar som är större än 1 km till 2 km stora ha globala effekter. Bennu klarar inte detta storlekskrav. Den klassificeras som en "potentiellt farlig asteroid" på grund av sin längd på över 130 meter och dess närhet till jordens omloppsbana.

Bennus påverkan på jorden beror på flera faktorer, inklusive de 157 möjliga jordpåverkanspunkterna och deras respektive sannolikheter. Medan den högsta sannolikheten för nedslag är den 24 september 2182, finns det en 99.963 % chans att asteroiden missar jorden.

Om Bennu skulle påverka kan det orsaka stora skador på omgivningen. Energin som frigörs skulle vara mer än 20 gånger den av Tsar Bomba, det kraftfullaste kärnvapen som någonsin testats.

För närvarande utgör Bennus väg inte ett omedelbart hot mot jorden, och individer som är intresserade av att observera den skulle behöva adekvat utrustning som ett teleskop av anständig storlek.

Det är viktigt att notera att NASA:s pågående uppdrag till Bennu kommer att ge ytterligare insikter om denna potentiellt farliga asteroid i framtiden.

Definitioner:

– Bennu Asteroid: En asteroid som upptäcktes 2009 och som utgör ett potentiellt hot mot jorden.

– HR MacMillan Space Centre: Ett rymdcenter i Vancouver, Kanada.

– OSIRIS-REx rymdfarkost: En rymdfarkost som lanserats av NASA för att samla in prover från Bennu-asteroiden.

– Potentiellt farlig asteroid: En asteroid som är tillräckligt stor och tillräckligt nära jorden för att utgöra ett potentiellt hot.

– Tsar Bomba: Det mest kraftfulla kärnvapen som någonsin testats.

Källor:

– Canadian Space Agency: Information om Bennu-asteroiden.

– VIAs väderprognosplattform, Weatherhood: Ger detaljerade väderprognoser för Vancouver-området.

– NASA:s uppdragssida: Uppdateringar om resultaten från OSIRIS-REx-uppdraget till Bennu.

Obs! Den här artikeln är en kreativ tolkning av källartikeln och återspeglar kanske inte alla detaljer eller fakta korrekt.