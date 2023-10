En spännande möjlighet att bevittna en ringformig solförmörkelse

By

Miljontals människor kommer att få chansen att bevittna ett spektakulärt naturfenomen känt som en ringformig förmörkelse i helgen när den passerar från Oregon till Texas. Under en ringformig solförmörkelse är månen längst bort från jorden och blockerar inte solen helt, vilket skapar en ljus yttre kant eller "ring av eld" runt månen. Åtta stater kommer att uppleva denna himmelska uppvisning, med start i Eugene, Oregon, där den kommer att pågå i nästan fyra minuter. Utbildningsevenemang och liveströmmar av förmörkelsen kommer att finnas tillgängliga på olika platser, såsom Oregon Museum of Science and Industry i Portland.

Albuquerque, New Mexico, kommer att se förmörkelsen sammanfalla med den årliga Albuquerque International Balloon Fiesta. Förra året lockade fiestan nästan 830,000 XNUMX personer, och årets kombination av förmörkelseobservationen väntas dra en ännu större publik. Richard Rand, ordförande för avdelningen för fysik och astronomi vid University of New Mexico, betonar den djupa känslan av att uppleva en sådan händelse. Campus kommer att erbjuda utbildningsaktiviteter och en visning av "ringen av eld."

I San Antonio, Texas, kommer den partiella förmörkelsen att inträffa mellan 10:23 och 11:54. Visningar kommer att vara tillgängliga nära Woodlawn Lake och i flera parker, med evenemang i samhället som visning av pinhole, galaxslem och en hinderbana för astronautträningsläger. Slutligen är Corpus Christi, Texas, den sista stora platsen i USA för att bevittna förmörkelsen, och topptiden kommer att vara den längsta där, och varar över fem minuter. Hotellreservationer i Corpus Christi har upplevt en betydande ökning jämfört med samma period förra året.

För att se den ringformiga förmörkelsen säkert är det viktigt att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Att titta direkt i solen kan orsaka permanent skada på ögonen. Rätt ögonskydd, såsom certifierade glasögon eller handhållna solar tittare, är viktigt. Vanliga solglasögon ger inte tillräckligt skydd då näthinnor är känsliga för ljus. Så det är viktigt att undvika att titta på solen, inte ens för en kort stund.

Denna kommande ringformade förmörkelse är bara början, eftersom den 8 april 2024 kommer en sällsyntare total solförmörkelse att sträcka sig över tio stater och attrahera miljontals turister. Den fullständiga listan över platser och varaktigheter för den ringformiga förmörkelsehändelsen kan hittas genom att besöka tillförlitliga källor.

