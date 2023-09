Australien utvecklar CRISPR-baserat diagnostiskt verktyg för upptäckt av Monkeypox-virus

Forskare i Australien har utvecklat ett banbrytande diagnostiskt verktyg, MPXV-CRISPR, för att upptäcka appoxviruset (MPXV). Detta verktyg, det första i sitt slag i Australien, använder CRISPR-teknik för att upptäcka viruset med enastående precision och snabbhet. Forskningen, ett samarbete ledd av Peter Doherty Institute for Infection and Immunity och Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, publicerades i The Lancet Microbe.

Medan CRISPR-teknologin är mest känd för sin förmåga inom genomredigering, har den nyligen dykt upp som ett kraftfullt verktyg för diagnostiska ändamål. MPXV-CRISPR är utformad för att rikta in sig på specifika genetiska sekvenser som endast finns i MPXV-viruset. University of Melbournes Dr. Soo Jen Low, en av studiens första författare, förklarade att CRISPR-baserade diagnostiska verktyg fungerar som superprecisa detektiver, som snabbt identifierar genetiskt material som är associerat med specifika patogener.

MPXV-CRISPR-verktyget är programmerat att känna igen viruset genom tekniska "guider" baserade på en databas med 523 MPXV-genom. När viralt DNA finns i ett kliniskt prov, styrs CRISPR-systemet till målet och avger en signal som indikerar närvaron av viruset. Känslighets- och precisionsnivåerna för denna testmetod är jämförbara med guldstandard PCR-metoder men med fördelen att leverera resultat på en bråkdel av tiden.

En av de banbrytande egenskaperna hos MPXV-CRISPR är den hastighet med vilken den kan ge en diagnos. Traditionell monkeypox-diagnostik förlitar sig ofta på centraliserade laboratorieinställningar, vilket kan leda till förseningar på flera dagar innan testresultaten är tillgängliga. Däremot kan MPXV-CRISPR upptäcka viruset på bara 45 minuter, vilket möjliggör snabb upptäckt på plats.

Forskargruppen arbetar nu med att anpassa MPXV-CRISPR till en bärbar enhet som kan användas på vårdplatser runt om i landet. Detta skulle möjliggöra snabbare och mer tillgänglig diagnos, särskilt i avlägsna områden eller platser med begränsade resurser. Teamet syftar till att revolutionera hanteringen av apkoppor, förbättra patienternas resultat och förbättra folkhälsoresponsen på framtida utbrott.

Forskningssamarbetet involverade Peter Doherty Institute, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Centre och Monash University.

