Vi introducerar MPXV-CRISPR: Ett revolutionerande diagnostiskt verktyg för Monkeypox Virus

Ett team av forskare från Peter Doherty Institute for Infection and Immunity och Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research har utvecklat ett banbrytande diagnostiskt verktyg som heter MPXV-CRISPR. Detta verktyg publiceras i The Lancet Microbe och använder CRISPR-teknologi för att upptäcka appoxvirus (MPXV) i kliniska prover snabbt och exakt, vilket överträffar befintliga diagnostiska metoder. Den riktar sig specifikt mot genetiska sekvenser som är unika för MPXV, vilket gör den till den första CRISPR-baserade diagnostiska metoden i sitt slag i Australien.

CRISPR-teknologi, känd för sina genomredigeringsmöjligheter, används nu för diagnostiska ändamål. Dr. Soo Jen Low, forskningsansvarig vid Doherty Institute och medförfattare till studien, beskriver CRISPR-baserad diagnostik som exakta detektiver som identifierar specifika ledtrådar relaterade till förekomsten av patogener. När det gäller MPXV-CRISPR är det "programmerat" att känna igen viruset genom tekniska guider som binder till specifika delar av det virala DNA:t.

När viralt DNA detekteras i ett kliniskt prov, styrs CRISPR-systemet till målet och avger en signal som indikerar närvaron av viruset. Denna diagnostiska metod uppnår jämförbar känslighet och precision som standard PCR-metoder men på en bråkdel av tiden.

En av de banbrytande egenskaperna hos MPXV-CRISPR är dess snabbhet att ställa en diagnos. Nuvarande appox-diagnostik tar ofta dagar att ge resultat, medan MPXV-CRISPR kan upptäcka viruset på bara 45 minuter. Teamet arbetar för närvarande med att anpassa denna teknik till en bärbar enhet som kan användas för att på plats detektera appoxviruset i olika vårdmiljöer.

Dr. Shivani Pasricha, senior forskningsofficer vid Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research och medförfattare till studien, betonar den potentiella inverkan av MPXV-CRISPR på folkhälsan. Genom att förbättra tillgången till snabba och tillförlitliga diagnoser, särskilt i områden med begränsade resurser eller avlägsna platser, kan denna decentraliserade metod för testning påskynda behandlingen och förbättra patientresultaten.

Samarbetet mellan forskningsinstitutionerna involverade Doherty Institute, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Center och Monash University.

källa:

– Soo Jen Low et al, Snabb upptäckt av appoxvirus med en CRISPR-Cas12a-medierad analys: en laboratorievaliderings- och utvärderingsstudie, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9