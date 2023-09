Astronomer observerar radiovågor från Supernova typ Ia för första gången

By

Astronomer har gjort en oöverträffad upptäckt genom att detektera radiovågor som sänds ut från en supernova av typ Ia. Denna banbrytande observation avslöjar nya insikter om naturen hos vita dvärgsexplosioner och deras heliumrika miljöer.

Supernovor av typ Ia är kärnexplosioner som sker i vita dvärgstjärnor. De används i stor utsträckning av astronomer för att mäta kosmologiska avstånd och studera universums expansion. Den exakta mekanismen bakom supernovor av typ Ia är dock inte helt klarlagd. Man tror att explosionen utlöses av masstillväxt från en sällskapsstjärna, där det anhopade materialet huvudsakligen består av väte. Det antogs dock också att vita dvärgar kunde samla helium från en följeslagare som redan hade förlorat sitt yttre lager av väte.

Ett av mysterierna kring vita dvärgsexplosioner är beteendet hos den avskalade materien från följeslagarstjärnan. Inte allt material faller på den vita dvärgen; en del av det bildar ett moln av cirkumstellärt material runt det binära stjärnsystemet. Det förväntades att stötvågor från explosionen som färdades genom detta cirkumstellära material skulle excitera atomer och resultera i utsläpp av starka radiovågor. Trots många observationer av supernovor av typ Ia som förekommer inom ett moln av cirkumstellärt material, hade radiovågemissioner inte upptäckts förrän nu.

Ett internationellt team av forskare, inklusive medlemmar från Stockholms universitet och National Astronomical Observatory of Japan, observerade en supernova av typ Ia som exploderade 2020. De fann att denna supernova var omgiven av cirkumstellärt material som huvudsakligen består av helium. Dessutom upptäckte de framgångsrikt radiovågor från supernovan. Genom att jämföra den observerade radiovågstyrkan med teoretiska modeller, fastställde forskarna att den vita dvärgen hade ansamlat material med en hastighet av cirka 1/1000 av solens massa per år. Detta är den första bekräftade supernovan av typ Ia som utlöses av masstillväxt från en medföljande stjärna med ett yttre lager som huvudsakligen består av helium.

Upptäckten av radiovågor från denna heliumrika supernova av typ Ia förväntas fördjupa vår förståelse av explosionsmekanismen och förhållandena som leder fram till en supernova av typ Ia. Forskargruppen planerar att fortsätta leta efter radioemissioner från andra supernovor av typ Ia för att få ytterligare insikter i utvecklingen som leder till dessa explosiva händelser.

