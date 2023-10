Låsa upp hemligheterna med cellbeteende på mjuka substrat: ett paradigmskifte i mekanobiologi

En forskargrupp från Åbo universitet och Turku Bioscience Center har i samarbete med Misvik Biology Ab utvecklat en banbrytande metod för att studera hur cancerceller beter sig i både mjuk- och stelvävnadsmiljöer. Den traditionella uppfattningen har varit att celler tenderar att spridas och växa mer på styvare ytor. Denna studie utmanar dock detta antagande och öppnar nya vägar för forskning inom cancerbiologi och vävnadsteknik.

Teamet använde beräkningsmodellering och ett brett utbud av tillväxtförhållanden för att jämföra cellbeteende på mjuka och styva ytor i detalj. De använde en automatiserad maskin för att mikroprinta olika proteinblandningar på dessa ytor, efterlikna proteinerna som omger celler i kroppen och ge information om vävnadsmiljön.

Resultaten av studien visade att rätt kombination av proteiner kan stödja celltillväxt på mjuka ytor, vilket ger avgörande överlevnadssignaler. Detta utmanar det befintliga paradigmet och erbjuder nya möjligheter för forskning inom både cancerbiologi och vävnadsteknik. Forskargruppen tror att genom att använda mer olika proteinblandningar i cellodling kan de skapa en mer fysiologisk miljö utanför kroppen, vilket möjliggör mer effektiv modellering av sjuka och friska tillstånd.

Denna forskning har också belyst hur celler kan fästa, fungera och signalera effektivt på mjuka substrat. Det har åstadkommit en grundläggande förändring i vår förståelse av mekanobiologi. Dessa insikter har potential att förbättra vår förståelse av cancerprogression och utveckla nya strategier för vävnadsteknik.

Sammantaget har denna studie avslöjat viktig kunskap om cellbeteende på mjuka substrat, utmanande existerande föreställningar och öppnar nya vägar för framtida forskning inom cancerbiologi och vävnadsteknik.

källa:

– James RW Conway et al, Definerade extracellulära matriskompositioner stödjer styvhetsokänslig cellspridning och adhesionssignalering, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).