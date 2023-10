By

En ny studie utförd av forskare vid Center for Cosmology and Particle Physics vid New York University tyder på att stjärnor kan delas på mitten av "relativistiska blad", som är extremt kraftfulla utflöden av plasma formade av extremt starka magnetfält. Dessa stjärnklyvande blad kan potentiellt förklara några av de ljusaste explosionerna i universum, kända som gammastrålningskurar (GRB).

GRB är utomordentligt kraftfulla explosioner på himlen, men de inträffar ofta för långt bort för att vi ska kunna observera dem i detalj. Dessa skurar tros genereras av antingen svarta hål eller magnetarer, som är starkt magnetiserade neutronstjärnor. Den långsamma blekningen av vissa GRB:er har dock varit svår för astronomer att förklara.

I den här nya studien föreslår författarna att dessa kvardröjande GRB:er kan bero på döden av massiva stjärnor. När en stjärna dör kollapsar dess kärna och bildar en neutronstjärna omgiven av väte- och heliumlager. Genom snabb kompression och rotation kan denna neutronstjärna få ett extremt starkt magnetfält och förvandla det till en magnetar.

Den kaotiska miljön som omger en nyfödd magnetar gör att dess omgivning piskas runt på ett frenetiskt sätt på grund av intensiv strålning och magnetfält. Tidigare forskning tyder på att en stråle bildas längs magnetarens spinnaxel som ett resultat. Men forskarna i den här studien upptäckte att magnetarens magnetfält också kan producera strålningsskurar längs dess ekvator.

Dessa strålningsskurar, formade av den roterande stjärnans centrifugalkrafter, bildar ett blad som rör sig genom stjärnan med nästan ljusets hastighet. Energin som bärs av detta "relativistiska blad" är större än en supernovaexplosion och kan effektivt dela stjärnan på mitten när den färdas utåt. Bladet fortsätter att färdas en betydande sträcka innan det tappar fart, vilket kan förklara den långsamma blekningen av vissa GRB:er.

Under sin resa samlar bladet också mer material, vilket förstärker dess destruktiva kraft. Dessutom orsakar bladet instabilitet i själva stjärnan, vilket leder till dess slutliga bortgång.

Även om denna studie tjänar till att visa rimligheten hos relativistiska blad som förklarar GRB, syftar framtida forskning till att analysera hur dessa blad utvecklas över tiden och förstå processen för stjärndöd i samband med dem. Genom att identifiera nyckelsignaturer för denna typ av explosion kan forskare bekräfta om tidigare observerade GRB:er är i linje med denna modell.

