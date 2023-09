Turkiska astronomer studerar NGC 2509 öppet kluster med hjälp av Gaia-data

By

Med hjälp av data från ESA:s Gaia-satellit har astronomer från Istanbuls universitet genomfört en studie av det öppna klustret NGC 2509, vilket ger insikter om dess strukturella och astrofysiska parametrar. Öppna hopar är grupper av stjärnor som är löst gravitationsmässigt bundna till varandra och är bildade av samma gigantiska molekylära moln. NGC 2509, som ligger i stjärnbilden Puppis, är ett öppet kluster av medelålder som har studerats dåligt, med många av dess egenskaper fortfarande osäkra. För att undersöka NGC 2509 analyserade astronomerna astrometriska och fotometriska data från Gaia Data Release 3. De separerade klustermedlemmar från fältstjärnor och bestämde mer exakta grundläggande parametrar för NGC 2509.

Studien fann att NGC 2509 har en genomsnittlig egenrörelse på -2.72 och 0.8 mas/år i höger uppstigning respektive deklination. Dess beräknade avstånd är cirka 8,200 1.5 ljusår, och dess ålder är troligen 16.7 miljarder år. Den gränsande radien för klustret är cirka 0.1 ljusår, och rodnaden är 2509 mag. Metalliciteten hos NGC 0.0152 mäts till en nivå av 32.33 dex, och dess centrala stjärndensitet är cirka XNUMX stjärnor/bågemin².

Att utöka listan över kända galaktiska öppna kluster och studera dem i detalj är avgörande för att förbättra vår förståelse av bildningen och utvecklingen av vår galax. Denna studie bidrar till kunskapen om NGC 2509 och ger värdefull information om dess egenskaper. Ytterligare forskning och studier av öppna kluster kommer att fortsätta att avslöja mer om vårt universums intrikata natur.

Källor:

– T. Yontan et al, Astrophysical Parameters of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

