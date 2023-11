By

Satellitbilder och vetenskapliga expeditioner har kastat ljus över den gåtfulla Trou au Natron i Tchad och avslöjat ett geologiskt under som har fascinerat forskare i flera år. Denna vulkangrop och sodasjö, belägen i norra Tchad, har en slående likhet med ett spöklikt ansikte sett uppifrån. De unika egenskaperna hos denna formation har väckt uppmärksamheten hos både forskare och astronauter.

"Ansiktet" på Trou au Natron är ett resultat av olika vulkaniska aktiviteter och ackumulering av saltavlagringar över tiden. Kanten på en kaldera bildar konturen och kastar kusliga skuggor som definierar kanterna. "Ögonen" och "näsan" är kottar, branta kullar som omger vulkaniska öppningar. Dessa askekottar är relativt unga i geologiska termer och troligen bildade under de senaste miljoner åren.

Den distinkta "munnen" är täckt av en mineralskorpa som består av natron, en blandning av natriumkarbonat, natriumbikarbonat, natriumklorid och natriumsulfat. Denna skorpa bildas som varma källvatten pooler på ytan och avdunstar och lämnar efter sig mineralrik ånga.

Medan Trou au Natron fortfarande är en avlägsen och utmanande plats att komma åt, fortsätter forskare att studera detta geologiska under. Analys av sten- och fossilprover som samlades in på 1960-talet visade att gropen en gång fylldes av en glaciärsjö för ungefär 14,000 2015 år sedan. 120,000 samlade en expedition under ledning av den tyske forskaren Stefan Kröpelin fossila vattenalgprover som beräknades ha bildats för cirka XNUMX XNUMX år sedan.

Satellitobservationer från NASA:s Terra-satellit har också bidragit med värdefulla insikter om regionen. De insamlade uppgifterna har hjälpt forskare att sätta ihop en grov tidslinje för vulkaniska aktiviteter, med Trou au Natron som en av de senaste betydande geologiska händelserna.

Trou au Natron fungerar som ett bevis på Tchads dynamiska geologiska historia. När forskare strävar efter att reda ut mysterierna som är gömda i dess djup, fortsätter detta naturliga under att fängsla vår fantasi med sitt utomjordiska utseende.

FAQ:

F: Vad är Trou au Natron?

S: Trou au Natron är en vulkanisk grop och sodasjöformation som ligger i norra Tchad.

F: Kan Trou au Natron ses från rymden?

S: Ja, Trou au Natron är synlig från rymden och liknar ett spöklikt ansikte sett uppifrån.

F: Hur gamla är askekottarna på Trou au Natron?

S: Cinderkottarna vid Trou au Natron är relativt unga och beräknas ha bildats under de senaste miljoner åren.

F. Vad är mineralskorpan runt "munnen" gjord av?

S: Mineralskorpan runt "munnen" på Trou au Natron består av natron, som är en blandning av natriumkarbonat, natriumbikarbonat, natriumklorid och natriumsulfat.

F: Har Trou au Natron studerats omfattande?

S: Trou au Natron är fortfarande en utmanande plats att komma åt, men forskare har genomfört forskningsexpeditioner och samlat sten- och fossilprover för att reda ut dess geologiska historia.