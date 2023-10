Använda maskininlärning för att upptäcka metanplymer och bekämpa klimatförändringar

By

Forskare vid det holländska rymdforskningsinstitutet SRON har utvecklat en metod för att upptäcka metanplymer med hjälp av maskininlärning. Metan, en potent växthusgas, bidrar avsevärt till den globala uppvärmningen. TROPOMI-instrumentet, som ger en daglig global karta över metankoncentrationer, spelar en avgörande roll i denna forskning.

Metan är en växthusgas med en stark förmåga att hålla kvar termisk strålning, vilket gör den till en betydande bidragande faktor till den globala uppvärmningen. Även om det försvinner från atmosfären snabbare än koldioxid, släpper ett ton metan ut trettio gånger mer värme under ett sekel jämfört med ett ton CO2.

Att upptäcka betydande utsläppare av metan, känd som superutsläppare, är en prioritet för att hantera klimatförändringar. Dessa superutsläppare inkluderar olje- och gasanläggningar, kolgruvor och soptippar som släpper ut betydande mängder metan. Genom att reparera dessa källor kan betydande klimatvinster uppnås.

TROPOMI-instrumentet, det enda rymdinstrumentet som levererar dagliga globala kartor över metankoncentrationer, är avgörande för att identifiera dessa supersändare. Forskare vid SRON har utvecklat en maskininlärningsmodell som automatiskt upptäcker metanplymer i TROPOMI-kartorna. Modellen beräknar utsläppens omfattning utifrån uppmätta koncentrationer och aktuella vindhastigheter.

Inledningsvis identifierade forskare manuellt de största strålarna, men med miljontals TROPOMI-pixlar att söka efter visade detta sig vara utmanande. Maskininlärningsmodellen genererar nu en daglig lista med upptäckter, som sedan kontrolleras manuellt varje vecka för noggrannhet. De återstående metanplymerna, som vanligtvis är några pixlar stora, publiceras online. Satelliter med högre upplösning konsulteras för att lokalisera de exakta sändarna för vidare undersökning och potentiella lösningar.

Detekteringen av metanplymer utgör ett gyllene tillfälle i kampen mot klimatförändringarna. Den globala bilden som tillhandahålls av TROPOMI gör det möjligt för forskare att identifiera och ta itu med superemittorer mer effektivt. Teamet identifierade 2974 plymer 2021, varav 45 % härrörde från olje- och gasindustrin, 35 % från stadsområden och 20 % från kolgruvor. Dessa konstgjorda utsläpp har en mer betydande klimatpåverkan än hela landet Nederländerna. Många av dessa läckor kan enkelt åtgärdas, vilket gör dem till de främsta målen för klimatåtgärder.

Sammantaget spelar maskininlärning och TROPOMI-instrumentet en avgörande roll för att upptäcka metanplymer och bekämpa klimatförändringar. Genom att identifiera och adressera superutsläppare kan betydande minskningar av metanutsläppen uppnås, vilket leder till en mindre förstärkt växthuseffekt och en friskare planet.

Källor:

- SRON – Översikt över alla metanplymer från supersändare som upptäckts av TROPOMI 2021. (Bild)

– Källartikel: "Using TROPOMI and machine learning to detect methane super emitters" av SRON (https://www.sron.nl/news/5831-using-tropomi-and-machine-learning-to-detect-methane-super -avsändare)

– FN:s internationella metanutsläppsobservatorium (ingen URL tillhandahållen)