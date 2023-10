TOI-1801 b: En tempererad mini-Neptunus i ett ungt planetsystem

By

Vi tillkännager upptäckten av TOI-1801 b, en fascinerande tempererad mini-Neptunus som kretsar kring en ung M dvärgstjärna. TOI-2020 b, som ursprungligen identifierades som en TESS-planetkandidat i april 1801, har en period på 21.3 dagar. Men efterföljande markbaserade observationer, inklusive fotometri i och utanför transit och exakta mätningar av radiell hastighet, har avslöjat att den verkliga perioden för planeten är 10.6 dagar.

Genom dessa uppföljande observationer har vi bestämt att TOI-1801 b har en massa på 5.74 ± 1.46 M⊕ och en radie på 2.08 ± 0.12 R⊕. Baserat på dessa mätningar kan vi med säkerhet dra slutsatsen att TOI-1801 b till övervägande del består av vatten och sten, med en försumbar mängd (upp till 2 viktprocent) vätgas i atmosfären.

Dessutom placerar systemets ålder, som uppskattas till cirka 900 miljoner år, TOI-1801 b bland befolkningen av unga transiterande exoplaneter. Inritad tillsammans med andra kända exoplaneter framstår TOI-1801 b som en unik medlem.

I diagrammet som illustrerar mass-radieförhållandet, är osäkerheterna i TOI-1801 b avbildade som färgade skuggade områden med konfidensnivåer. Kompositionsmodellerna, representerade av olika färgade linjer, ger insikter i exoplanetens potentiella struktur. Närmare bestämt visar de mittersta och högra panelerna sammansättningsmodeller utan gas respektive med ett gashölje. De heldragna och prickade linjerna i den högra panelen indikerar olika temperaturscenarier för gashöljet.

Som referens inkluderar diagrammet även jorden och Neptunus. Dessutom inkluderar vi B22 och M22 som referenser på grund av motstridiga resultat publicerade för samma planet, vilket indikerar olika mätningar.

Sammanfattningsvis representerar TOI-1801 b ett intressant tillägg till vår kunskap om exoplaneter. Dess tempererade natur, sammansättning och unga ålder gör den till ett övertygande mål för vidare undersökning. Den pågående studien av sådana exoplaneter bidrar till vår förståelse av planetbildning och evolution i olika miljöer bortom vårt solsystem.

Definitioner:

– TESS: Transiterande Exoplanet Survey Satellite

– M-dvärg: En typ av huvudsekvensstjärna, även känd som en röd dvärg, med en massa mellan 0.08 och 0.6 gånger solens.

– Radiell hastighet (RV): Mätningen av en stjärnas rörelse mot eller bort från en observatör med hjälp av Doppler-förskjutningseffekten.

– Massa och radie: Massa hänvisar till mängden materia i ett föremål, medan radie mäter avståndet från mitten till den yttre ytan.

– Iso-densitetslinjer: Streckade grå linjer på mass-radiediagrammet som representerar linjer med samma densitet i olika sammansättningsmodeller.

– Specifik entropi: En termodynamisk egenskap som kvantifierar oordning eller slumpmässighet i ett system.

– H2: Molekylär vätgas.

– CARMENES och HIRES: Instrument som används för exakta mätningar av radiell hastighet.

