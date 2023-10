Utforska bevarandelagar i kvantmekanik

By

Bevarandelagar är grundläggande principer inom fysiken som beskriver bevarandet av vissa kvantiteter eller egenskaper i isolerade fysiska system över tid. Dessa lagar, som inkluderar bevarandet av massenergi, momentum och elektrisk laddning, är avgörande för att förstå universums beteende. De bestämmer vilka processer som kan eller inte kan inträffa i naturen. Till exempel avslöjar bevarandet av momentum att summan av alla momenta förblir konstant i ett slutet system före och efter en händelse, till exempel en kollision.

Medan bevarandelagar är väletablerade inom klassisk mekanik, blir de mer spännande inom kvantmekanikens område. Inom kvantmekaniken härleds bevarandesatser från principer som fysikaliska systems symmetri, till skillnad från klassisk mekanik där de antas från början.

I en ny studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences, utvecklade forskare ett tankeexperiment för att ytterligare utforska bevarandelagar inom kvantmekanik. Tankeexperiment, hypotetiska scenarier som används för att utforska konsekvenserna av teorier och principer, ger nya insikter om kvantmekanikens natur.

Tankeexperimentet skapat av forskarna involverar två karaktärer, Alice och Bob, som sitter på stolar med hjulen vända mot varandra. När de trycker på varandra rör de sig i motsatta riktningar med samma hastighet, vilket resulterar i en konstant summa av hastigheter lika med noll. Detta visar bevarandet av momentum inom kvantvärlden.

Betydelsen av detta tankeexperiment sträcker sig bortom dess specifika scenario. Den illustrerar den universella tillämpbarheten av bevarandelagar, som omfattar scenarier med varierande massor, initial rörelse och komplexa interaktioner. Bevarandelagar kommer från de symmetrier som finns i naturen, och deras förutsägbarhet gäller oavsett de specifika detaljerna i interaktionerna.

Inom kvantmekaniken står dock traditionella bevarandelagar inför utmaningar. Att mäta en specifik kvantitet i ett kvantsystem stör systemet och förändrar i grunden dess efterföljande utveckling. För att övervinna denna utmaning designade forskarna en experimentell uppsättning som involverade att förbereda ett kvantsystem i ett specifikt initialtillstånd och mäta en konserverad kvantitet omedelbart efter förberedelse. De tillät sedan systemet att utvecklas utan några mätningar, vilket avslöjade att bevarandet av rörelsemängd kvarstår även i enskilda fall.

Denna studie bidrar till en djupare förståelse av de underliggande principerna för kvantmekaniken och de bevarandelagar som styr kvantsystemens beteende. Genom att utforska dessa lagar genom tankeexperiment och innovativa experimentella uppställningar kan forskare fortsätta att reda ut kvantvärldens mysterier.

Källor:

– Titel: Bevarandelagar i kvantmekanik förklarade i experiment

Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences

Författare: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Datum: November 2020