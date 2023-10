The Sounds of Pando: Listening to the Ancient Tree's Communication

By

Inspelningar har nyligen gjorts som gör att vi kan höra ljuden som produceras av en av de mest omfattande och uråldriga levande organismerna på jorden. Pando, en massiv skog som bildas av ett enda träd, är en anmärkningsvärd växt som tillhör den skakande asparten. Med 47,000 100 stjälkar som alla har identiskt DNA, sprider Pando sig över 12,000 hektar i Utah. Med en uppskattad ålder på potentiellt 6,000 24 år, väger denna kolossala levande varelse XNUMX XNUMX ton och ståtar med trädliknande stjälkar som reser sig upp till XNUMX meter.

Ljudkonstnären Jeff Rice samarbetade med Friends of Pando för att spela in ljuden från denna dolda organism. Genom att placera en hydrofon inuti en hålighet vid basen av en gren och trä ner den till trädets rötter, upptäckte Rice ett svagt ljud, som till och med fångar vibrationer under ett åskväder. Konstnären tror att vibrationerna orsakas av att miljontals löv i skogen vibrerar och överför sina vibrationer ner genom grenarna och ner i jorden.

Pandos rotsystem är sammankopplat, vilket framgår av de fångade ljuden av dunsar när en gren knackades på på avstånd. Medan delade rotsystem är vanliga hos asparter, sticker Pando ut på grund av sin anmärkningsvärda storlek och ålder.

Denna oöverträffade möjlighet att lyssna på ljuden av Pando har både konstnärlig och vetenskaplig potential. Lance Oditt, grundaren av Friends of Pando, ser potentialen att använda dessa ljuddata i vetenskapliga studier för att bättre förstå det enorma dolda hydraulsystemet utan att orsaka några skador.

Jeff Rice betonade betydelsen av naturliga ljud i miljöstudier, och angav att de är ett register över lokal biologisk mångfald och kan användas för att mäta miljöförändringar. Tyvärr är Pando för närvarande i ett tillstånd av tillbakagång på grund av mänskliga aktiviteter som röjning av livsmiljöer och utrotning av rovdjur som hjälper till att kontrollera växtätarepopulationer. Detta väcker oro för framtiden för denna extraordinära organism och det ekosystem den stödjer.

