Hur lädersköldpaddor kämpar med havets sälta

By

Vatten är nödvändigt för liv, men med 96 % av jordens vatten som finns i haven är det mesta odrickbart på grund av dess höga saltinnehåll. Vissa arter har dock utvecklat geniala sätt att trivas i denna salta miljö. I sin bok "The Blue Machine: How the Ocean Works" fördjupar sig oceanografen Helen Czerski i de fascinerande anpassningarna av lädersköldpaddor till den extrema sältan i sin omgivning.

Lädersköldpaddor navigerar genom det dimmiga turkosa vattnet utanför Nova Scotia, omgivna av fragment av drivande organiskt liv. Dessa sköldpaddor har rest tusentals kilometer från sina häckningsplatser i Karibien och är nu hungriga. På molekylär nivå liknar deras kroppar vår, med lägre saltkoncentrationer. Deras läderartade hud fungerar som en skyddande barriär och förhindrar att överdrivet salt kommer in i deras kroppar.

Medan de flesta havsryggradsdjur inte dricker vatten, står de fortfarande inför utmaningen att upprätthålla vattenbalansen och hålla ute salt. Lädersköldpaddan utmärker sig i detta spel. Sköldpaddan äter främst maneter, som är lika salta som havet, och konsumerar tre gånger så mycket salt som mat med varje munsbit. För att bekämpa detta har lädersköldpaddor specialiserade saltkörtlar som tar bort överflödigt salt och utsöndrar det genom sina tårkanaler. Dessa tårar är tjocka och trögflytande och innehåller nästan dubbelt så hög saltkoncentration som havet. För att överleva måste sköldpaddan "gråta" ungefär 8 liter (2 gallon) tårar varje timme.

Anpassningen av lädersköldpaddor för att klara sältan i sin miljö är både genialisk och hjärtskärande. De smyger sig outtröttligt genom vattnet, sparar och utvinner näringsämnen, samtidigt som de driver ut överflödigt salt genom sina tårar. Denna ständiga process gör att de kan överleva och frodas i havets salta famn.

Källor:

– Czerski, H. (2023). The Blue Machine: How the Ocean Works. WW Norton & Company.