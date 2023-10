Astronomer hoppas att det nya observatoriet ska lösa mysterier med mörk energi och mörk materia

By

Forskare är hoppfulla om att det kommande Vera C. Rubin-observatoriet, som ska starta sin verksamhet 2025, kommer att ge avgörande insikter om mörk energis och mörk materias natur. Dessa gåtfulla komponenter, som utgör majoriteten av universums energi- och materiainnehåll, har länge förbryllat forskare på grund av deras svårfångade natur.

Observatoriet, som ligger på El Peñón-toppen av berget Cerro Pachón i Chile, kommer att genomföra Legacy Survey of Space and Time (LSST), och observera hela den synliga södra himlen med några nätter under ett decennium. Denna ambitiösa undersökning kommer att fånga upp till 1000 bilder av himlen varje natt, vilket gör det möjligt för forskare att studera universum i oöverträffad detalj.

Ett av Rubin-observatoriets primära mål är att kartlägga distributionen av mörk materia genom att studera hur den förvränger bilderna av avlägsna galaxer. Det storskaliga kosmiska nätet av mörk materia orsakar en gravitationslinseffekt, som kan användas för att spåra dess närvaro och bättre förstå dess egenskaper. Detta kommer att ge insikt i universums bildning och struktur.

Dessutom kommer observatoriet att belysa rollen av mörk energi, som är ansvarig för den accelererade expansionen av universum. Genom att observera galaxer och deras klustringsmönster hoppas forskare kunna dechiffrera det invecklade samspelet mellan mörk materia och mörk energi och hur de formar kosmos.

Mörk materia och mörk energi är utmanande att studera eftersom de inte interagerar med ljus och är i huvudsak osynliga. Mörk materia kan endast utläsas genom dess gravitationseffekter på synlig materia, medan mörk energi interagerar med tyget av rum och tid. Den exakta kartläggningen av det kosmiska nätet med hjälp av gravitationslinser kommer att göra det möjligt för astronomer att bättre förstå dessa mystiska fenomen.

Vera C. Rubin-observatoriet representerar ett betydande steg framåt i vår förståelse av det mörka universum. Genom att reda ut mysterierna med mörk energi och mörk materia hoppas forskare få en djupare förståelse för kosmos grundläggande natur.

