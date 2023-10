Insikter i dvärgplaneternas banor och kompositioner avslöjade av rymdteleskopet James Webb

By

En nyligen genomförd studie ledd av ett internationellt team av astronomer använde James Webb Space Telescope (JWST) för att observera och studera tre dvärgplaneter i Kuiperbältet: Sedna, Gonggong och Quaoar. Observationerna utfördes med hjälp av Webbs Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) och har gett nya insikter om banorna och sammansättningen av dessa avlägsna objekt.

Kuiperbältet är en region i utkanten av vårt solsystem befolkad av objekt. Det har varit en källa till vetenskapliga upptäckter och har spelat en avgörande roll för att förstå vårt solsystems historia. Dispositionen av Kuiper Belt Objects (KBOs), även känd som Trans-Neptunian Objects (TNOs), ger värdefull information om gravitationsströmmarna som har format solsystemet och antyder en dynamisk historia av planetariska migrationer.

Studien, ledd av Joshua Emery från Northern Arizona University, avslöjade att de tre dvärgplaneterna i Kuiperbältet uppvisar intressanta sammansättningar och orbitala egenskaper. Observationerna visade närvaron av lätta kolväten och komplexa organiska molekyler som tros vara resultatet av metanbestrålning.

Tidigare arbete antydde att dessa dvärgplaneter kan ha flyktiga isar på sina ytor som liknar andra trans-neptuniska kroppar som Pluto och Eris. De distinkta banorna i Sedna, Gonggong och Quaoar väckte dock frågor om förekomsten av dessa flyktiga ämnen på grund av de olika temperaturregimer och bestrålningsmiljöer de upplever.

Med hjälp av Webbs NIRSpec-instrument observerade teamet alla tre dvärgplaneterna i det nära-infraröda spektrumet. De resulterande spektra visade ett överflöd av etan (C2H6) på alla tre kropparna, med Sedna som uppvisade de högsta nivåerna. Acetylen (C2H2) och etylen (C2H4) detekterades också på Sedna. Dessa molekyler är direktbestrålningsprodukter av metan. Skillnaderna i överflöd av dessa molekyler tillskrivs variationerna i temperatur och bestrålningsmiljöer som dvärgplaneterna upplever.

Dessa nya insikter från JWST-observationerna bidrar till vår förståelse av Kuiperbältet och dynamiken i det yttre solsystemet. Genom att studera sammansättningen och banorna för dessa avlägsna objekt kan forskare fortsätta att avslöja den rika historien och utvecklingen av vårt kosmiska grannskap.

Definitioner:

– Kuiperbältet: En region i utkanten av vårt solsystem bortom Neptunus omloppsbana som består av otaliga isiga objekt.

– Trans-Neptunian Objects (TNOs): Objekt som kretsar utanför Neptunus omloppsbana i solsystemets yttre kanter.

– James Webb Space Telescope (JWST): Ett rymdteleskop som lanserats av NASA och som är designat för att observera universum i infrarött ljus.

– Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec): Ett instrument på JWST som mäter intensiteten av ljus i det nära-infraröda området.

– Dvärgplaneter: Himlakroppar som kretsar runt solen, är inte månar och har en nästan sfärisk form men har inte rensat sina banor från annat skräp.

– Metanbestrålning: Processen där metanmolekyler utsätts för strålning, vilket resulterar i att andra molekyler bildas.

Källor:

– Emery, JP et al. (2023) "Preprint of Study on Sedna, Gonggong och Quaoar" (Icarus)

– NASA – James Webb rymdteleskopuppdrag