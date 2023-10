Saharas cykliska grönare: insikter i klimat och djurspridning

By

Klimatforskare har nyligen upptäckt att Saharaöknen genomgår periodiska intervaller av grönare, där stora områden av vegetation täcker det typiskt torra landskapet. Dessa gröna faser inträffar ungefär vart 21,000 XNUMX:e år och kännetecknas av spridningen av floder, sjöar och vattenberoende djur. Helsingfors universitet och University of Bristol ledde forskningen, som publicerades i tidskriften Nature Communications.

Studien fokuserar på att undersöka de våta faserna som Sahara upplevt, med den senaste grönningen som inträffade för mellan 5,000 15,000 och XNUMX XNUMX år sedan. Genom att utveckla en ny klimatmodell utformad för att simulera nordafrikanska fuktiga perioder kunde forskarna belysa orsakerna och tidpunkten för dessa händelser.

Förändringarna i Saharas klimat tillskrivs jordens skiftande omloppsförhållanden, särskilt vinglingen på dess axel. Denna vingling påverkar säsongsmässiga skillnader i solenergidistribution och intensiteten hos fenomen som den afrikanska monsunen. Tidigare klimatmodeller fångade inte helt omfattningen av de fuktiga perioderna. Den nya modellen som forskargruppen utvecklat ger dock en bättre förståelse för de våta förhållandena i Sahara.

Modellen avslöjar att nordafrikanska fuktiga perioder har inträffat ungefär vart 21,000 800,000:e år under de senaste XNUMX XNUMX åren. Varmare somrar på norra halvklotet förstärker styrkan i det västafrikanska monsunsystemet, vilket resulterar i ökad nederbörd i Sahara. Detta i sin tur främjar tillväxten av vegetation av savanntyp över hela regionen. Under istider sker inte grönningen eftersom höga breddgrader är täckta av is, vilket kyler atmosfären och undertrycker monsunerna.

Att förstå Saharas vegetationstillstånd är inte bara spännande utan också viktigt för att spåra djurs förflyttning in och ut ur regionen. Sahara fungerar som en port som kontrollerar spridningen av arter mellan Afrika söder om Sahara och in och ut ur kontinenten. Växlingen mellan fuktiga och torra faser har spelat en avgörande roll i utvecklingen och spridningen av arter i Afrika.

Genom att framgångsrikt modellera de nordafrikanska fuktiga perioderna kan forskare få bättre insikter om mänskliga utbredningar och utvecklingen av vårt släkte i Afrika.

