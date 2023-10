New Moon, New Eclipse: A Spectacle in the Skies

By

En himmelsk dans är på väg att äga rum på natthimlen, eftersom en månförmörkelse pryder vår utsikt två veckor efter en anmärkningsvärd solförmörkelse. Den här månaden, den 28 oktober, kommer månen att skumma den norra kanten av jordens skugga, vilket skapar en fantastisk visuell visning.

Medan den senaste solförmörkelsen gladde publiken med sin "ring av eld", kommer den kommande partiella månförmörkelsen att bli ett helt annat spektakel. Tyvärr kan de som bevittnade solförmörkelsen missa denna månhändelse eftersom den kommer att inträffa under dagtid när månen är under horisonten. Den här gången kommer det östra halvklotet, inklusive Kanada och New England, att vara i den bästa positionen för att bevittna förmörkelsen.

När månen stiger på kvällshimlen kan invånare i de kanadensiska sjöfartsprovinserna få en glimt av umbraen, den mörkare inre delen av jordens skugga, som glider bort från månens yta. Skarpögda tittare i New England kanske också lägger märke till den svaga skuggningen av penumbra, den ljusare yttre delen av skuggan.

För att fånga den bästa utsikten över förmörkelsen, kom ihåg att månen går upp precis när solen går ner, vilket gör att skymningshimlen blir starkt upplyst. För en tydlig bild av månen, vänta tills himlen mörknar något och månen stiger högre över horisonten. Newfoundland och Labrador kommer att uppleva mittförmörkelsen runt tidpunkten för månuppgången, vilket möjliggör en något längre visningsmöjlighet.

Här är en tidslinje över förmörkelsens händelser (i lokal tid):

– Månen går in i penumbra: Ej synlig

– Månen går in i umbra: Ej synlig

– Mittförmörkelse: 5:45 (EDT)

– Månlöven umbra: 5:52 (ADT)

– Moon leaves penumbra: 6:26 (ADT)

Under förmörkelsen kommer månen gradvis att övergå från penumbra till umbra. Penumbra, en svag yttre ände av jordens skugga, kommer att börja visa svag skuggning på månens vänstra sida. Allt eftersom tiden går kommer månens kant att gå in i den mörkare umbraen, vilket markerar början på den partiella förmörkelsen. Umbraen kommer bara att täcka en liten del av månens diameter, och når precis utanför kratern Tycho.

Förmörkelsen kommer att avslutas efter 77 minuter när månen lämnar umbraen, och lämnar efter sig ett fascinerande minne för dem som har turen att bevittna den.

Vanliga frågor (FAQ):

F: Vad är en månförmörkelse?

S: En månförmörkelse inträffar när jorden riktar sig mellan solen och månen och kastar en skugga på månen.

F: Kommer den kommande månförmörkelsen att vara synlig över hela världen?

S: Nej, denna förmörkelse kommer att vara synlig främst på det östra halvklotet, med Kanada och New England som har den bästa utsikten.

F: Hur ofta inträffar förmörkelser?

S: Sol- och månförmörkelser kommer vanligtvis i par, med en månförmörkelse som inträffar två veckor före eller efter en solförmörkelse.

F: När inträffar nästa månförmörkelse?

S: Nästa månförmörkelse kommer att vara en halvhändelse den 25 mars nästa år, som gynnar Nord- och Sydamerika.

F: Hur kan jag fånga den bästa bilden av förmörkelsen?

S: Vänta tills himlen blir mörkare och månen är högre över horisonten för att säkerställa ett klart skott. Överväg att använda teleskop eller kikare för en närmare titt.

När månen gör sitt besök i jordens skugga, låt oss frossa i vårt universums under och vårda de flyktiga ögonblicken i denna himmelska balett.