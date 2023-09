Utforska universums tidiga år: observationskosmologi och radioexperiment

By

Cynthia Chiang, docent i fysik vid McGill University, har alltid dragits till att arbeta med händerna. Denna passion ledde henne till området observationell kosmologi, där hon studerar kosmos ursprung och utveckling genom att samla in data om universums tidiga år.

Chiangs resa in i observationskosmologi började när hon besökte ett labb vid California Institute of Technology under hennes ansökningsprocess för forskarskolan. Hon blev omedelbart hänförd av vakuumutrustningen och kryostaterna och visste att hon ville ägna sig åt detta område. Efter att ha avslutat sin doktorsexamen gick hon med i Planck-teleskopets vetenskapsteam för att studera den kosmiska mikrovågsbakgrunden (CMB). Chiang ville dock arbeta med att bygga sitt eget instrument.

Medan han övervägde sina nästa steg, tillbringade Chiang ett år på Sydpolen som en övervintringsforskare för Sydpolsteleskopet. Under sin tid där blev hon intresserad av kosmiska radiovågor och gjorde övergången från att studera kosmiska mikrovågor till kosmiska radiovågor. Chiang fokuserar nu på att bygga, distribuera och använda instrument som kan upptäcka radiosignaler från det tidiga universums avgörande epoker, särskilt den mörka medeltiden och den kosmiska gryningen.

Den mörka medeltiden hänvisar till en tid då universum huvudsakligen bestod av neutral vätgas. Kosmisk gryning inträffade något senare när de första stjärnorna bildades. Dessa epoker är utmanande att observera, vilket kräver att forskare åker till avlägsna platser på jorden för att minimera störningar från resten av kosmos.

Chiangs handbyggda instrument syftar till att fånga ljuset från den första kosmiska soluppgången och de mörka åldrarna före den. För närvarande har bara ett team, kallat EDGES, rapporterat potentiella observationer från den kosmiska gryningseran, men deras resultat behöver fortfarande bekräftas eller vederläggas från andra instrument.

I en intervju med Quanta diskuterar Chiang sina upplevelser vid Sydpolen, detaljerna i hennes arbete inom observationskosmologi och spänningen i att lösa mysterier genom vetenskaplig forskning.

Definitioner:

Observationskosmologi: Studiet av universums ursprung, struktur och utveckling genom insamling och analys av observationsdata.

Kosmisk mikrovågsbakgrund (CMB): Relikstrålning från Big Bang, som används för att studera det tidiga universum.

Kosmiska mörka medeltider: En period i det tidiga universum då universum huvudsakligen bestod av neutral vätgas, vilket resulterade i en mörk himmel utan stjärnor och galaxer.

Cosmic Dawn: Eran när de första stjärnorna började bildas, vilket markerade slutet på den mörka medeltiden. Dessa tidiga stjärnor skilde sig från de stjärnor som observerades i dagens universum.

21-centimeters linje: En specifik radiovåglängd som sänds ut av väteatomer, som kan användas för att studera olika epoker i universums historia.

Källor:

Källa: Quanta Magazine

Bildkälla: Unsplash