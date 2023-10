Modellera jordens atmosfär över tid: konsekvenser för sökandet efter liv på exoplaneter

Forskare som studerar astrobiologi, sökandet efter liv i universum, använder ofta jorden som en mall för att förstå biologiska och evolutionära processer. Detta inkluderar att söka efter planeter som liknar jorden, kända som jordanaloger. Specifikt letar forskare efter steniga planeter som kretsar inom den beboeliga zonen av sin stjärna och har atmosfärer som består av kväve, syre och koldioxid. Jordens atmosfär har dock förändrats avsevärt över tiden.

Forskare från Cornell University har skapat en simulering av jordens atmosfär under Phanerozoic Eon, de senaste 500 miljoner åren av jordens historia. Denna simulering kan ha betydande implikationer i sökandet efter liv på extrasolära planeter. Teamet, ledd av Rebecca Payne och Lisa Kaltenegger, skapade en modell som kombinerar etablerade klimatmodeller med nya atmosfäriska simuleringar för att förutsäga hur atmosfären under denna period skulle ha sett ut.

Den fanerozoiska eonen är särskilt viktig för utvecklingen av jordens atmosfär och jordlevande liv. Denna period såg en ökning av syrehalten och uppkomsten av djur, dinosaurier och landväxter. Genom att analysera jordens transmissionsspektra under Phanerozoic Eon, kan forskare få insikt i sammansättningen av en exoplanets atmosfär.

Forskargruppen fann att de kemiska signaturerna av liv i atmosfären på en jordliknande exoplanet skulle vara mer uttalade under Phanerozoic Eon jämfört med den moderna jorden. Detta beror på de högre syrehalterna som kännetecknade denna period. Studien identifierade också två viktiga biosignaturpar, syre och metan, och ozon och metan, som verkade starkare för cirka 300 miljoner år sedan när syrenivåerna var betydligt högre.

Denna forskning är avgörande i sökandet efter tecken på liv på exoplaneter. Genom att förstå hur jordens atmosfär har utvecklats över tiden kan forskare bättre tolka data som erhållits från exoplanetobservationer. Denna kunskap kommer att hjälpa till att identifiera lovande mål för framtida uppdrag, som NASA:s rymdteleskop James Webb, i jakten på att hitta liv bortom vårt solsystem.

Källor:

– “Oxygen Bounty for Earth-like exoplanets: Spectra of Earth through the Phanerozoic” – Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters

– Cornell University