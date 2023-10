Konsekvenserna av jordens atmosfär på sökandet efter liv i universum

Inom området astrobiologi ser forskare ofta till jorden som en mall för att förstå möjligheterna med liv i universum. Jordanaloger, planeter som liknar våra egna när det gäller beboelighet och atmosfärisk sammansättning, är av särskilt intresse. Men jordens atmosfär har utvecklats drastiskt över tiden, vilket gör det nödvändigt att förstå dess förflutna för att bättre kunna söka efter tecken på liv på andra planeter.

Phanerozoic Eon, som sträcker sig över de senaste 500 miljoner åren, spelade en avgörande roll i utvecklingen av jordens atmosfär och uppkomsten av olika arter. Denna period såg en ökning av syrehalten och utvecklingen av djur, landväxter och dinosaurier. De nuvarande metoderna som används för att söka efter tecken på liv på exoplaneter tar dock inte hänsyn till förändringarna i jordens atmosfär över tiden.

För att överbrygga detta gap skapade ett team av forskare från Cornell University en simulering av jordens atmosfär under Phanerozoic Eon. Under ledning av Rebecca Payne och Lisa Kaltenegger hade teamet som mål att tillhandahålla ett verktyg för att planera och tolka observationer av exoplanetatmosfärer. Genom att förstå sammansättningen av jordens atmosfär under olika perioder kan astronomer bättre identifiera lovande mål för sökandet efter liv.

Studiet av exoplaneter går för närvarande från upptäckt till karakterisering, med hjälp av avancerade teleskop som kan erhålla spektra direkt från exoplanetatmosfärer. Genom tekniker som direkt avbildning och analys av transmissionsspektra kan astronomer samla in avgörande data om sammansättningen av exoplanetatmosfärer. Det kommande rymdteleskopet James Webb förväntas ge ännu mer detaljerad information.

Medan många exoplaneter har upptäckts och karakteriserats, finns det en brist på jordanaloger i olika stadier av atmosfärens evolution. Särskilt Phanerozoic Eon är av intresse på grund av dess betydande utveckling i marklivet. Genom att simulera transmissionsspektra som genereras av en planets atmosfär kan forskare fastställa dess sammansättning och förekomsten av tecken på liv.

Att förstå utvecklingen av jordens atmosfär kan ge värdefulla insikter som vägleder sökandet efter liv på exoplaneter. Genom att identifiera jordanaloger i olika stadier av atmosfärens utveckling kan forskare begränsa potentiella mål i jakten på utomjordiskt liv.

Källor:

– “Oxygen Bounty for Earth-like exoplanets: Spectra of Earth through the Phanerozoic” – Rebecca Payne och Lisa Kaltenegger

– Universum idag