Ökningen av damm i luften väcker oro för klimatförändringarna

Mängden damm i världens luft har förvärrats 2022, enligt FN:s meteorologiska världsorganisation (WMO). Organisationen efterlyste ytterligare forskning om sambandet mellan klimatförändringar och ökningen av hotspots för sandstormar. Ökningen av damm beror på ökade utsläpp från regioner som västra centrala Afrika, den arabiska halvön, den iranska platån och nordvästra Kina.

WMO-chefen Petteri Taalas betonade att mänskliga aktiviteter påverkar sand- och dammstormar. Högre temperaturer, torka och ökad avdunstning ger lägre markfuktighet, vilket i kombination med dålig markskötsel bidrar till mer frekventa sand- och dammstormar. Den årliga WMO-rapporten analyserade förekomsten och farorna med dammstormar, och lyfte fram deras inverkan på samhället.

Rapporten avslöjade att det globala genomsnittet av årliga medelhalter av dammytor 2022 var något högre än 2021. 2021 var siffran 13.5 mikrogram per kubikmeter, medan den 2022 steg till 13.8 mikrogram per kubikmeter. Bodele-regionen i Tchad registrerade den högsta uppskattade årliga genomsnittliga dammytans koncentration, från 900 till 1,200 200 mikrogram per kubikmeter. På södra halvklotet hade centrala Australien och Sydafrikas västkust de högsta koncentrationerna, från 300 till XNUMX mikrogram per kubikmeter.

Dammstormar har långtgående effekter, vilket bidrar till mörkare himmel och försämrad luftkvalitet. Rapporten angav att cirka 2,000 XNUMX miljoner ton damm kommer in i atmosfären varje år, vilket påverkar ekonomier, ekosystem, väder och klimat, även i regioner tusentals kilometer bort. Även om naturliga processer spelar en roll, bidrar även dålig vatten- och markförvaltning avsevärt.

Bulletinen lyfte fram tre stora incidenter 2022, inklusive ett "exceptionellt dammutbrott" från norra Afrika över Spanien och Portugal, som överträffade EU:s luftkvalitetsbestämmelser. En annan svår dammstorm inträffade i Mellanöstern, vilket minskade sikten över regionen. Dessutom påverkade en dammstorm för jordbruksmark i östra USA jordbruksaktiviteter.

Taalas betonade vikten av att ta itu med effekterna av sand- och dammstormar på hälsa, transporter och jordbruk. Bulletinen efterlyste ytterligare forskning om sambandet mellan dammstormar och klimatförändringar, eftersom detta område i stort sett fortfarande är outforskat. WMO siktar på att etablera tidiga varningssystem för väderkatastrofer över hela världen inom fyra år för att mildra de förvärrade effekterna av klimatförändringar, inklusive dammstormar.