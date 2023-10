Forskare utvecklar magnetiska nanopartiklar för att rensa upp kolväteföroreningar i vatten

Förutom att bidra till klimatkrisen genom utsläpp av växthusgaser, innebär den utbredda användningen av kolväten, som är huvudkomponenterna i fossila bränslen, betydande miljöutmaningar. Kolväten är den vanligaste klassen av organiska föroreningar på jorden och finns i råolja, som vanligtvis används som bränsle för transport och uppvärmning, såväl som i plastmaterial.

Trots den ökande medvetenheten om klimatförändringarnas förödande effekter är den globala ekonomin fortfarande starkt beroende av fossila bränslen. Enligt en nyligen publicerad artikel publicerad i Advanced Science uppgår världsproduktionen av råolja och naturgas till miljarder ton, vilket bidrar till frigörandet av enorma mängder växthusgaser. Bortsett från de välkända miljökonsekvenserna har den omfattande förekomsten av mikroplastföroreningar som härrör från kolväten väckt oro. Mikroplaster har hittats i avlägsna områden som Arktis, och även i moln.

Att ta itu med denna akuta fråga om plastföroreningar och kolväteföroreningar i vatten kräver effektiva lösningar. Samtidigt som ansträngningar görs för att övergå från fossila bränslen och utforska alternativa alternativ för plastprodukter, behövs en pålitlig metod för att ta bort kolväten från vatten. Nuvarande metoder, såsom skumning och flockning, kan bara ta bort större bitar av mikroplast, vilket lämnar mindre partiklar opåverkade.

För att ta itu med detta problem utvecklade ett team av forskare under ledning av Marcus Halik vid Friedrich-Alexander-Universität en universell saneringsmetod som använder superparamagnetiska järnoxidnanopartiklar (SPIONs). Dessa nanopartiklar har en storlek på cirka 10 nm och har en stor aktiv yta. SPIONs superparamagnetism-egenskap gör att de enkelt kan samlas in med hjälp av en extern magnet.

Forskarna visade effektiviteten av deras magnetiska vattenreningsteknik genom att framgångsrikt ta bort olika kolväten, inklusive oljor och mikroplastpartiklar, från olika vattenprover. SPIONerna visade sig vara återvinningsbara och kunde användas flera gånger. Intressant nog, efter en cykel av sanering, visade blandningen av järnpartiklar och plastavfall fortfarande oljeabsorberande egenskaper och överträffade enbart rena SPIONs.

Även om det fortfarande finns vissa utmaningar att övervinna, som att hitta en lösning för att återvinna de insamlade kolvätena, tror teamet att deras arbete kommer att bidra till att förhindra att mikroplaster och organiska föroreningar tränger in i hav och andra vattenkällor. De arbetar också med att utöka utbudet av föroreningar som SPIONs kan rikta in sig på, inklusive oorganiska föroreningar. Ytterligare utveckling av en prototyp av magnetisk separator och ekonomiskt stöd krävs för att förverkliga dessa framsteg.

Detta innovativa tillvägagångssätt som använder magnetiska nanopartiklar erbjuder en lovande potential för att ta itu med den globala frågan om kolväteföroreningar i vatten. Genom att utveckla effektiva metoder för att ta bort och återvinna kolväten kan vi mildra påverkan på miljön och gå mot en mer hållbar framtid.

