Ljus: En överraskande katalysator för avdunstning och dess potentiella konsekvenser

Förångningen av flytande vatten, en väl studerad fysisk process på jorden, kan ha en överraskande faktor i spel: ljuset självt. Nyligen genomförda experiment utförda av forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) har kastat ljus över en helt ny källa till avdunstning som potentiellt kan ha en större transformativ inverkan på flytande vatten än enbart värme. Denna upptäckt utmanar den nuvarande förståelsen av vattnets kretslopp och öppnar nya möjligheter för olika vetenskapliga områden.

Historiskt har processen med vattenavdunstning tillskrivits värme. Inkonsekvenser i vattnets avdunstningshastighet har dock förbryllat matematiker och vetenskapsmän de senaste åren. I en studie som genomfördes 2022 observerade forskare en avdunstning som överskred den termiska gränsen för flytande vatten med 278 procent.

Inledningsvis skeptiska till dessa fynd, MIT-forskarna försökte utforska alternativa förklaringar. Genom sina experiment upptäckte de att ljus, i frånvaro av värme, kan framkalla avdunstning av flytande vatten. Denna uppenbarelse är särskilt spännande eftersom vatten är känt för att i första hand absorbera värme, inte ljus. Detta förklarar varför solljus kan penetrera havsdjupet när vattnet är klart, vilket gör att vi kan se havsbotten från ovan.

Forskarna fann att genom att rikta färgade ljus på ett hydrogelmaterial fyllt med vatten kunde de mäta mängden vatten som förloras genom avdunstning. Lamporna som användes var skyddade från att avge värme, men de utlöste fortfarande kondensbildning på materialet.

Med tanke på den potentiella betydelsen av denna upptäckt har MIT-forskarna myntat detta fenomen till den "fotomolekylära effekten." Om ljus utan värme verkligen kan driva avdunstning, har det djupgående konsekvenser för områden som avsaltning. Att utnyttja denna kunskap kan leda till betydligt mer effektiva och kostnadseffektiva avsaltningsprocesser, potentiellt tredubbla eller fyrdubbla deras nuvarande produktivitet.

FAQ

F: Hur framkallar ljus avdunstning?

S: MIT-forskarna upptäckte att enbart ljus, i frånvaro av värme, kan orsaka avdunstning av flytande vatten. Medan vatten i första hand absorberar värmeenergi, tyder denna studie på att det också kan absorbera ljus, vilket utlöser en förångningseffekt när det utsätts för specifika våglängder av ljus.

F: Vilka konsekvenser har denna upptäckt?

S: Detta fynd utmanar den traditionella förståelsen av vattenavdunstning, vilket leder till en omvärdering av vattnets kretslopp. Dessutom ger det nya möjligheter för att förbättra avsaltningsprocesserna, vilket potentiellt gör dem betydligt mer effektiva och kostnadseffektiva.

F: Finns det pågående ansträngningar för att validera dessa fynd?

S: Ja, MIT-forskarna har redan inlett samarbeten med andra experter för att bekräfta och ytterligare utforska deras resultat. Andra forskarlag överväger också försök att replikera resultaten, för att säkerställa granskning och oberoende verifiering av denna banbrytande upptäckt.

F: Hur kan denna upptäckt påverka modellering av klimatförändringar?

S: Genom att förbättra vår förståelse av avdunstning har denna upptäckt potential att förbättra modellering av klimatförändringar. Fynden kan bidra till mer exakta förutsägelser och bedömningar av vattnets kretslopp och dess inverkan på globala klimatmönster.

F: Var kan jag hitta mer information om denna forskning?

S: Studien utförd av MIT-forskarna publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).