En glimt in i mörkret: NASA:s ShadowCam avslöjar den gömda kratern på månen

By

NASA har tagit fram en anmärkningsvärd bild av en länge gömd krater på månen med hjälp av en kombination av fotografier från två olika kameror. Kratern, känd som Shackleton Crater, ligger i månens sydpol, där endast de högsta åsarna och topparna får solljus på grund av månens lutning. Denna region, mestadels höljd i mörker, erbjuder möjligheter för "kylfällor" där vatten eller is potentiellt kan existera dold från solen.

Shackleton Crater är ett gåtfullt rike som forskare är ivriga att utforska vidare, eftersom det verkar vara en idealisk plats för närvaron av vatten i form av is. Den mellersta delen av kratern upplever extremt låga temperaturer, som inte överstiger -173 °C (eller -280 °F). Om vattenånga som härrör från en forntida kometkollision är närvarande, skulle den sannolikt vara frusen, potentiellt dold under ytan.

För att undersöka möjligheten av månens vattenis planerar kinesiska astronomer att sätta in en flygande minisond för att borra i Shackleton-kratern 2026. Under tiden använder NASA en specialiserad enhet, känd som ShadowCam, för att titta in i det eviga mörkret.

ShadowCam, som lanserades på en koreansk månsatellit i augusti 2022, är över 200 gånger mer ljuskänslig i skuggiga områden jämfört med andra månkameror. Den tar bilder av den mörka månytan genom att utnyttja "jordsken", vilket är solljus som reflekteras från vår planet och lyser upp månen. Dessutom använder den solljusreflektioner från månberg och åsar.

ShadowCam står dock inför utmaningar vid bildtagning av ljusa områden på grund av övermättnad. För att övervinna detta har ShadowCam-teamet tagit fram en lösning genom att skapa en bildmosaik. Genom att ersätta överexponerade områden med fotografier från andra månkameror i omloppsbana framträder en omfattande visuell karta över terrängen och geologiska särdrag för både de ljusaste och mörkaste delarna av månen.

Denna hisnande uppenbarelse markerar ett viktigt steg mot att förstå de mysterier som finns i Månens mörka fördjupningar. Med varje kamera optimerad för specifika ljusförhållanden skapar kombinerade bilder en oöverträffad vy av månens topografi och funktioner. NASA:s ShadowCam fortsätter sitt uppdrag att avslöja hemligheterna som låg gömda i djupet av vår grannsatellit.

Definitioner:

1. Shackleton Crater: En krater belägen i månens sydpol, utsatt för skuggade områden och potentiella vatten-is-habitat.

2. ShadowCam: En specialiserad kamera lanserad av NASA för att ta bilder av mörka områden på månen med hjälp av jordsken och solljusreflektioner.

Källor:

– Originalartikel: NASA

– Definitioner hämtade från allmän kunskap