Sällsynta varianter i DOT1L-gen kopplade till utvecklingsfördröjning och medfödda anomalier

En nyligen genomförd studie utförd av forskare från Baylor College of Medicine och Texas Children's Hospital har identifierat sällsynta vinst-of-function varianter i DOT1L-genen som är associerade med en genetisk störning som kännetecknas av utvecklingsförsening och medfödda anomalier. Resultaten av studien publicerades i American Journal of Human Genetics.

Studien började när nio obesläktade individer med intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsförseningar, distinkta ansiktsdrag och andra överlappande symtom identifierades ha varianter av DOT1L-genen. Detta var överraskande eftersom genen inte tidigare hade associerats med någon genetisk eller neurologisk störning.

DOT1L är en gen som kodar för ett enzym som kallas lysinmetyltransferas (KMT). Detta enzym lägger till metylgrupper till en specifik aminosyra som finns på ett histonprotein, vilket kan reglera uttrycket av målgener. Tidigare forskning har visat att funktionsförlustvarianter i DOT1L kan orsaka dominerande mänskliga utvecklingsstörningar. Men denna studie fann att dessa gain-of-function varianter i DOT1L orsakar en dominant störning genom en annan mekanism.

För att bättre förstå hur varianterna i DOT1L orsakar sjukdomen vände sig forskarna till fruktflugor. De fann att fruktflugans version av genen, känd som grappa (gpp), har liknande funktioner som DOT1L hos människor. Genom att studera mutantflugor och flugor med undertryckt gpp-uttryck upptäckte de att gpp är avgörande för flugans överlevnad, korrekt utveckling och nervsystemets funktion. De fann också att uttrycket av variantversioner av den mänskliga DOT1L-genen i dessa flugor resulterade i mer djupgående defekter och högre nivåer av metylering jämfört med normalt DOT1L-uttryck.

Baserat på dessa fynd drog forskarna slutsatsen att varianterna av funktionsförstärkning i DOT1L leder till överdriven enzymatisk aktivitet och förhöjda nivåer av metylering, vilket sannolikt bidrar till de symtom som observeras hos patienter med sjukdomen. Studien tyder på att en minskning av DOT1L-aktivitet kan vara en potentiell terapeutisk strategi i framtiden.

Ytterligare forskning behövs för att till fullo förstå mekanismen bakom sjukdomen och för att utveckla riktade terapier. Denna studie ger dock värdefulla insikter om DOT1L-genens roll i genetiska störningar och öppnar nya vägar för undersökningar inom utvecklingsbiologi.

Källor:

– American Journal of Human Genetics: Nil, Z., et al. (2023). Sällsynta de novo gain-of-function missense-varianter i DOT1L är associerade med utvecklingsförsening och medfödda anomalier. doi.org/10.1016/j.ajhg.2023.09.009

– Baylor College of Medicine

– Texas barnsjukhus