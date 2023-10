Människor med hiv med högre risk för covid-19-reinfektion, visar studien

By

En ny studie ledd av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avslöjar att individer med HIV (PWH) har högre frekvens av COVID-19-återinfektion jämfört med de utan HIV (PWOH).

Studien, publicerad i Emerging Infectious Diseases, analyserade data från 453,587 2 vuxna i Chicago som var infekterade med SARS-CoV-2022 från sin första infektion fram till maj 19. Forskarna undersökte COVID-XNUMX-testresultat och vaccinationsregister kopplade till Chicagos Enhanced HIV/ AIDS-rapporteringssystem.

Studien fann att 5.3 % av de covid-positiva individerna upplevde återinfektion, inklusive 6.7 % av PWH och 5.2 % av PWOH. PWH hade en återinfektionsfrekvens på 66 per 1,000 50 personår, högre än 1,000 per 19 1.46 personår bland PWOH. Efter justering för andra faktorer hade PWH en signifikant högre frekvens av COVID-1,000-återinfektion (XNUMX per XNUMX XNUMX personår) jämfört med PWOH.

Det observerades att bland individer som upplevde återinfektion tenderade PWH att vara äldre (med en medianålder på 43 år) jämfört med PWOH (med en medianålder på 36 år). PWH var också mer benägna att vara män (79.3 % mot 40.9 %) och svarta (53.7 % mot 27.0 %). Dessutom hade PWH en högre sannolikhet att ha fått den primära COVID-19-vaccinserien och boostern jämfört med PWOH (31.8 % mot 22.1 %). Intressant nog var en mindre andel PWH ovaccinerade vid tidpunkten för sin första infektion jämfört med PWOH (87.5 % mot 91.0 %).

Studien understryker vikten av att PWH följer det rekommenderade COVID-19-vaccinationsschemat, inklusive att ta boosterdoser, för att minska risken för SARS-CoV-2-återinfektion. Av de invånare som fick vaccinet före sin första infektion hade 54.2 % fullföljt den primära Pfizer/BioNTech-vaccinserien. Bland de individer som upplevde återinfektion hade 39.6 % slutfört den primära serien men hade ännu inte fått en booster.

Oavsett variantvåg och kalenderkvartal uppvisade PWH konsekvent en högre återinfektionshastighet än PWOH. Den högsta förekomsten av återinfektion bland PWH inträffade under stampredominansen av Omicron, med 50 fall per 1,000 16 personår. Totalt sett var det ett överskott på 1,000 reinfektioner per XNUMX XNUMX årsverken rapporterade bland PWH.

För att förhindra SARS-CoV-2-återinfektioner betonar författarna att PWH bör följa det rekommenderade COVID-19-vaccinschemat, inklusive boosterdoser.

Källor:

– Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

– Tidskrift för nya infektionssjukdomar