Studie finner att religiös tillhörighet inte påverkar användningen av onlinepornografi i Tyskland

En nyligen publicerad studie publicerad i Archives of Sexual Behavior har undersökt sambandet mellan religiös tillhörighet och pornografi online i Tyskland. Forskarna använde webbspårningspaneldata i kombination med enkätdata för att få insikter om olika religiösa gruppers beteenden online.

I motsats till tidigare studier som antydde en stark korrelation mellan religiositet och pornografianvändning, tyder resultaten på att tyska katoliker, protestanter och religiöst oanslutna är lika sannolikt att använda onlinepornografi. Å andra sidan är medlemmar av minoritetsreligioner, som muslimer eller ortodoxa kristna, mindre benägna att engagera sig i onlinepornografi.

Studien visade också kontrasterande resultat jämfört med forskning utförd i andra länder. I Tyskland minskar inte sannolikheten för användning av pornografi online nämnvärt att vara protestant eller katolik, till skillnad från i länder som USA. Forskarna spekulerar i att denna skillnad kan tillskrivas tyska kristnas jämförelsevis mer liberala attityder.

En begränsning av tidigare forskning om detta ämne är att den i hög grad förlitade sig på självrapportering genom undersökningar, som kan vara föremål för fördomar och felaktigheter. Användningen av webbspårningspaneldata ger en mer objektiv och korrekt mätning av individers onlinebeteende, inklusive pornografianvändning.

Forskarna föreslår att denna studies resultat utmanar tidigare antaganden och belyser vikten av att använda alternativa metoder, såsom webbspårning, för att studera känsliga ämnen som onlinepornografi. Genom att förlita sig på webbspårningsdata kan forskare kringgå de begränsningar som är förknippade med självrapporterade data, vilket säkerställer en mer omfattande förståelse av människors faktiska onlineaktiviteter.

Sammantaget bidrar denna studie till vår förståelse av sambandet mellan religiös tillhörighet och användning av pornografi online i Tyskland. Den understryker behovet av nyanserad forskning som tar hänsyn till kulturella och religiösa skillnader när man undersöker sådana beteenden.

Källa: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Referens:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, A Re-evaluation of Online Pornography Use in Germany: A Combination of Web Tracking and Survey Data Analysis, Archives of Sexual Behaviour (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8