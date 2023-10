Asteroid 33 Polyhymnia: En mystisk och ultratät enhet

By

Forskare vid University of Arizona i Tucson har gjort en förbryllande upptäckt när de studerade asteroiden 33 Polyhymnia. Denna asteroid, uppkallad efter den grekiska musan av heliga psalmer, har väckt intresset hos astrofysiker på grund av dess otroliga täthet. Faktum är att 33 Polyhymnia är så tät att forskare antar att den kan vara sammansatt av element som inte finns i det periodiska systemet.

Möjligheten att asteroider har okänd sammansättning på jorden är särskilt betydelsefull för dem som är inblandade i rymdgruvor. Företag som är intresserade av att bryta asteroider för ädla metaller som guld skulle finna förekomsten av sådana element mycket spännande.

I en studie publicerad i The European Physical Journal Plus klassificerade forskare 33 Polyhymnia som ett kompakt ultradense objekt (CUDO) och fann att det har en uppmätt densitet högre än något känt element på jorden. De spekulerar i att denna asteroid kan vara sammansatt av supertunga element som tidigare oidentifierats av människor.

Tätheten för dessa hypotetiska grundämnen skulle vara ännu större än den för Osmium, som för närvarande är det tätaste kända naturligt förekommande stabila elementet. Med ett atomnummer på cirka 164 skulle dessa grundämnen överträffa Osmium i densitet.

Teamet från University of Arizona undersökte egenskaperna hos element med atomnummer högre än de i det periodiska systemet. Även om de undersökte element som Osmium och andra som har producerats på konstgjord väg med högre atomnummer, kunde de inte hitta några med massdensiteter som kunde förklara de observationer som gjordes på 33 Polyhymnia.

Forskarna föreslog att om supertunga element är tillräckligt stabila, skulle de potentiellt kunna existera i kärnorna av täta asteroider som 33 Polyhymnia. Detta öppnar fascinerande möjligheter för ytterligare utforskning och förståelse av sammansättningen av asteroider i vårt solsystem.

NASA:s senaste försök att studera och få prover från asteroider stämmer överens med University of Arizonas resultat. Den framgångsrika återvinningen av det första asteroidprovet någonsin från asteroiden Bennu, liksom lanseringen av rymdfarkosten Psyche för att studera den metalliska asteroiden Psyche, understryker vikten av att undersöka dessa himlakroppar. Dessa uppdrag kan ge värdefulla insikter om bildningen och sammansättningen av asteroider, och kasta ljus över vårt solsystems tidiga historia.

Källor:

– Forskare vid University of Arizona, The European Physical Journal Plus