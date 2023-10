Forskare som analyserar data som samlats in från ett forskningsplan i stratosfären har gjort en överraskande upptäckt – små metallbitar och exotiska element från kasserade rymdskepp. Forskningen, utförd av National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), tillsammans med Purdue University och University of Leeds, fann aluminium och andra metaller inbäddade i cirka 10% av partiklarna i stratosfären. Bland de mest oväntade grundämnena var niob och hafnium, som är sällsynta grundämnen som vanligtvis inte finns i denna region av atmosfären. Mysteriet med deras ursprung löstes när elementen spårades tillbaka till satelliter och raketboosters, som använder dem i värmebeständiga, högpresterande legeringar.

Forskningen använde ett specialiserat instrument kallat PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) installerat på ett forskningsflygplan för att samla in och kemiskt analysera enskilda luftpartiklar. Studien, publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences, syftade till att studera aerosolpartiklar i stratosfären. Stratosfären, det andra lagret av jordens atmosfär, är hem för ozonlagret, som skyddar planeten från skadligt ultraviolett ljus.

Även om mängden föroreningar från rymdskräp kan verka liten, med över 5,000 8,000 satelliter som har skjutits upp under de senaste fem åren och förväntan att de flesta av dem så småningom kommer in i atmosfären igen, finns det ett behov av att förstå hur detta kommer att påverka stratosfäriska aerosoler. OrbitingNow, en organisation som spårar objekt i yttre rymden, övervakar för närvarande cirka XNUMX XNUMX objekt i låg omloppsbana om jorden som så småningom kommer att brinna upp i atmosfären.

Denna forskning belyser den osynliga effekten av rymdutforskning på jordens miljö och vikten av ansvarsfullt omhändertagande av rymdskräp. Att förstå hur rymdskräp påverkar vår atmosfär är avgörande för både skyddet av vår planet och den hållbara utvecklingen av rymdteknik.

