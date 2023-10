Motståndsträning för åldrande vuxna: Förbättra livskvalitet och förebygga muskelförlust

När vi åldras blir det allt viktigare att prioritera fysisk kondition och hälsa för att behålla vår förmåga att utföra vardagliga sysslor utan att känna oss fysiskt utmattade. Att hålla oss fysiskt aktiva när vi blir äldre förbättrar inte bara vår livskvalitet utan låter oss också fortsätta skapa speciella minnen med våra nära och kära. En effektiv metod för att upprätthålla fysisk funktion och förhindra åldersrelaterad muskelförlust är motståndsträning.

Motståndsträning, även känd som styrketräning, innebär att man utför övningar som utmanar musklerna att övervinna motstånd. Det kan ta olika former och kan anpassas för att passa en individs behov när de åldras. Att införliva motståndsträning i vår träningsrutin kan hjälpa till att bekämpa den naturliga nedgången i muskelfunktion och massa som uppstår med åldern, känd som sarkopeni. Sarkopeni är förknippat med en ökad risk för att falla, hjärt-kärlsjukdomar, metabola sjukdomar och andra hälsoproblem.

Ny forskning tyder på att låg muskelstyrka är en betydande bidragande faktor till sarkopeni. Därför är det viktigt att implementera ett ordentligt motståndsträningsprogram som fokuserar på att förbättra styrkan för att bekämpa eller vända denna nedgång. Regelbunden styrketräning med måttliga till tunga vikter har visat sig vara effektiv för att förebygga sarkopeni och anses vara säker när den görs på rätt sätt. Det är dock viktigt att söka vägledning från kvalificerade proffs, såsom personliga tränare eller styrke- och konditionsspecialister, för att säkerställa korrekt form och teknik.

Enligt National Strength and Conditioning Association bör äldre vuxna engagera sig i styrketräning två till tre dagar i veckan. Träningspass bör innehålla övningar som involverar flera leder per större muskelgrupp, med sex till 12 repetitioner per set. Intensiteten bör ställas in mellan 50 % till 85 % av individens maximala en-repetition. Vi rekommenderar att du vilar i två till tre minuter mellan seten, vilket ger tillräcklig återhämtningstid. Det föreslås att äldre vuxna utför detta program två till tre dagar i veckan, med 24 till 48 timmar mellan sessionerna.

Genom att implementera ett motståndsträningsprogram skräddarsytt för dina egna behov och mål kan du avsevärt förbättra styrkan och främja hälsosamt underhåll av muskler och ben när du åldras. Även om riktlinjerna ovan ger en ram, kommer samråd med en professionell att möjliggöra ett mer personligt träningsprogram. Att prioritera styrketräning stärker inte bara musklerna utan förbättrar också den övergripande livskvaliteten och vitaliteten hos åldrande vuxna.

Källor:

Motståndsträning kan ta många former. Jamie Grill/Tetra Images via Getty Images.

Gillen, Z. (2021). Tveksam till motståndsträning när du åldras? Här är vad du behöver veta. Hämtad från [källa].