SpaceX Falcon 9 Rocket lanserar 21 Starlink-satelliter

En SpaceX Falcon 9-raket är planerad att skjuta upp 21 Starlink-internetsatelliter i omloppsbana från Kaliforniens Vandenberg Space Force Base. Uppskjutningen är inställd på tidigt på morgonen idag, med raketen som lyfter klockan 3:47 EDT. Men om tidpunkten inte fungerar finns det tre säkerhetskopieringsmöjligheter.

Lanseringen kommer att webbsändas på X, tidigare känd som Twitter, med täckning som startar cirka fem minuter före start. Om allt går som planerat kommer Falcon 9:s första etapp säkert att återvända till jorden och landa på drönarskeppet "Of Course I Still Love You" cirka 8.5 minuter efter lanseringen. Den här raketens första etapp har redan genomfört 16 flygningar, bara en mindre än SpaceX:s återanvändningsrekord.

De 21 Starlink-satelliterna kommer att sättas in från Falcon 9:s övre scen cirka 62.5 minuter efter uppskjutningen. Denna uppskjutning markerar det 75:e omloppsuppdraget för SpaceX 2023, eftersom företaget siktar på att uppnå 100 flygningar i slutet av året och 144 under 2024.

SpaceX:s primära fokus i år har varit att bygga ut Starlink-megakonstellationen, som syftar till att tillhandahålla global internettäckning. För närvarande består Starlink av nästan 4,900 XNUMX operativa satelliter, och detta antal kommer att fortsätta att växa i framtiden.

